《綠也掀桌》

根據台灣民意基金會日前一份民調顯示，僅34.5％的民眾相信美軍會參戰協防台灣，55.9％不相信；另外，43.1％的民眾相信日本自衛隊會參戰，48.6％則表示不相信。前民進黨立委郭正亮表示，日本和台灣都是很少有攻擊性武器的地方，結果台灣不敢寄望美國出兵，居然寄望日本，「異想天開」。

針對該民調有4成3民眾相信日本自衛隊會為台出兵，郭正亮23日在中天新聞《綠也掀桌》節目中直言，莫名其妙，你以為常看日本AV片或者常去日本旅遊，日本就會出兵協防台灣，這是異想天開，可說是對地緣政治、美日關係並不了解。如果對美國都沒有寄望了，卻還寄望日本，這真的太扯了，大概是因為台灣很多人去過日本，對日本常常有著奇怪的幻想。

郭正亮接著指出，日本基本上沒有攻擊性武器，他們是自衛隊。沒有導彈，也不能發展；日本更沒有轟炸機、攻擊艦。

郭正亮點出，台灣長期以來被美國定位為「防禦性武器」，中科院最近才在做射程超過200公里的飛彈，美國賣給台灣的魚叉飛彈射程才80公里，也就是說，過了台海中線才能發射。台灣也沒有轟炸機、空中加油機，台灣的戰鬥機飛不到太平島，因為油不夠，如果有空中加油機，就可以飛到太平島，目前只有運輸機可以飛到太平島。

郭正亮認為，日本和台灣都是很少有攻擊性武器的地方，結果，台灣不敢寄望美國，居然寄望日本，「笑死我了」。