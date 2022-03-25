中國大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長王毅25日在對印度工作訪問期間，於新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾。王毅強調，作為兩個開發中大國和新興經濟體代表，中印應堅持走好自己選擇的道路，正確把握兩國關係發展方向，登高望遠、攜手合作，為促進地區乃至世界的和平穩定做出各自的貢獻。

王毅就此提出三點思路：

一要以長遠眼光看待雙方關係。中印兩國有上千年文明交流史，友好合作始終是主流。中印實現各自民族復興，將對亞洲乃至世界產生重大深遠影響。雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」的戰略判斷，把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。

二要以共贏思維看待彼此發展。中方歡迎印發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用。願在南亞地區探索「中印＋」合作，構建良性互動模式，實現更高水準、更大範圍的互利共贏。

三要以合作姿態參與多邊進程。今明兩年，全球治理將迎來「亞洲時刻」。中印將分別主辦金磚國家、廿國集團和上海合作組織領導人峰會。中印用同一個聲音說話，全世界都會傾聽。中印攜手合作，全世界都會關注。雙方要加強溝通協調，相互支持，為堅持多邊主義釋放更多積極訊號，為完善全球治理注入更多正能量。