正統春秋戰國策略SLG《春秋M》於19日迎來上線一週年啦！盛大的春秋週年慶活動與全新賽季「自立為王」也強勢同步推出，邀請各位拿好禮、領超狂紅將！讓各大蠢蠢欲動的忠實玩家能在新賽季中大殺四方，闖下硝煙亂世中獨屬於自己的一片天！

●賀！一週年盛宴磅礡展開！最強神將「殺神．白起」立即收入麾下！

《春秋M》週年慶典限時開放！即刻至《春秋M》一週年活動網頁登錄遊戲帳號並分享週年慶消息，大量「黃金」、「特級裝備淬鍊」、神將「殺神．白起」馬上帶回家！想要大幅提升陣容戰力、養精蓄銳為新賽季做準備嗎？事不宜遲，立刻參加活動吧！

週年慶超狂好禮，黃金、武將領到手軟！

天下就掌握在自己手中！全新賽季「自立為王」重磅登場！

受夠走在歷史的軌道上了嗎？是不是覺得循著歷史軌跡遊玩也有點乏味了呢？這次《春秋M》新賽季「自立為王」，邀請玩家自己決定春秋戰國由誰來做主！從此沒有春秋五霸、再無戰國七雄！自行建國、自選國號，創造屬於自己的亂世帝國！

新賽季三軍爭霸，這次洛陽鹿死誰手？

●全新系統「懸賞令」！懸賞獵殺，究竟誰是『春秋擊墜王』？

喜歡PVP將敵方主城次次擊飛的快感嗎？這次一週年除了回饋給眾玩家的福利活動，以及釋出全新賽季之外，更推出了「懸賞令」系統，擊飛受到系統懸賞的玩家主城，就能獲得「黃金點將令」等超值獎勵！車人領寶兩不誤，快去看看誰在懸賞榜單上吧！

升級建築或出兵攻城時是不是總缺少一點糧食或木材呢？別怕！「通商集市」讓玩家們可用黃金直購限量資源，緊要關頭再也不怕被那一點點資源綁手綁腳！

《春秋M》未來將持續更新「一鍵補兵」、「一鍵分解」等功能，誓要帶給玩家們更豐富多樣、舒適便利的遊戲體驗！

獵殺懸賞領獎勵，交易資源讓你發家致富！

感謝君上們對《春秋M》一年以來的陪伴與支持！我們將繼續推出新武將、新玩法以及新賽季，為君上們帶來一個更磅礡、更豐富的春秋亂世！

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