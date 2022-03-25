民進黨現任議員張玉嬿趕在最後一天登記初選。(林欣儀攝)

民進黨台中市議員初選登記25日截止，總計5天以來共45人完成登記，其中，第8選區為6人登記、搶3席提名，另第11、13選區都是5搶3，競爭相當激烈；台中市黨部主委李天生表示，29日前將進行各選區協調，若確定要初選，黨中央將於30日抽出組別，預計4月11日至5月31日進行初選民調。

初選登記最後一天，爭取連任的謝志忠一早由支持者陪同、騎著鐵馬到市黨部完成登記，他說，第4選區（豐原、后里）雖是提名1＋1，但其中1席是保障女性，男性完全沒有保障，特別呼籲支持者在電話民調時支持他；第12選區現任議員張玉嬿也趕在最後一天完成登記。

李天生表示，包括第1選區（大甲、大安、外埔）、第6選區（西屯）、第7選區（南屯）與第12選區（太平）、第14選區（東勢、石岡、新社、和平）同額登記與提名，其餘選區都必須經過初選機制，其中，第8選區（北屯）老將新人輩出，共有6人登記，預計提名3席，堪稱競爭最激烈。

此外，第11選區（東南區）除現任的鄭功進爭取連任，現任議員邱素貞、何敏誠分別交棒陳雅惠、何昆霖，另有翁俊楠、吳文豪登記，各個都是強棒；而第13選區（大里、霧峰）同樣有5人登記，分別為現任的李天生、林德宇，以及立委何欣純助理賴美蓮、前台中市長林佳龍力挺的蔡美華、捲土重來的張芬郁，有意角逐者都不敢大意。

值得一提的是，第3選區預定提名2席，現任的張家銨、陳世凱日前都完成登記，但陳世凱助理曾威趕在截止前8分鐘到市黨部登記，陳事後在臉書貼出「接棒」文章，強調將「給少年來拚」。李天生表示，這幾天將進行協調，預計30日由黨中央抽籤決定民調組別與日期，最後完成34席提名，希望擊出全壘打。