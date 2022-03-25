清明時節火紛紛，也是消防員最疲於奔命的時間。（彰化縣消防局福興分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

清明時節火紛紛，也是消防員最疲於奔命的時間，福興分隊手繪圖文宣導，獲讚灌爆。（彰化縣消防局福興分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

清明時節火紛紛，也是消防員最疲於奔命的時間，福興分隊手繪圖文宣導，獲讚灌爆。（彰化縣消防局福興分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

清明時節火紛紛，也是消防員最疲於奔命的時間，福興分隊手繪圖文宣導，獲讚灌爆。（彰化縣消防局福興分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

清明時節火紛紛，也是消防員最疲於奔命的時間，彰化縣消防局統計，去年清明節前後3天，有高達80件火警，密度最高的5小時30起火警，已經不是類可以形容，是直接升天成仙了， 清明節也被消防員戲稱清明「劫」，彰化縣消防局第三大隊福興分隊特別繪製趣味短篇圖文故事，以虛擬人物「消防員阿福」的視角出發，詼諧手繪圖文傳遞宣導，獲讚灌爆了。

彰化縣消防局第三大隊福興今年創意地以運用網路，在《福興消防分隊》臉書社群，以活潑得圖文，讓民眾深入了解消防員的辛勞，並從中宣導防火觀念，將「四不二記得」及「自主防災」的觀念加強深植民眾心中。

為加強防宣效果，福興分隊除製作趣味圖文故事於網路平台宣導之外，還聯繫轄區學校、鄉公所及老人會等機構，於網頁跑馬燈刊登清明『四不二記得』宣導標語，並前往鄉立殯葬管理處宣導福興鄉內共十八處公墓的雜草清除事宜，安排消防車輛巡邏勤務，於墓區向民眾實施防火宣導，除提醒民眾掃墓時集中焚燒、減少火源落地機會，並於公墓出入口設置水袋發放站，供民眾即時取水撲滅餘燼，「清明小水袋」可重複使用、安全又環保。

消防局也再次呼籲，祭祖需有防火意識，記住口訣「四不二記得」：「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放」；「記得滅餘燼、記得收垃圾」，才能避免公墓火災擴大燃燒，造成附近民眾生命財產損傷損失及殃及鄰近有價作物。