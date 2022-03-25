當幸運之神眷顧，買杯麥茶就能中200萬元發票特獎；全聯福利中心表示，本期統一發票開出1張200萬元特獎，開出門市在台南歸仁，該名消費者花34元購買麥茶、礦泉水與蚊香等民生用品，就中了大獎。

全聯1、2月份共開出超過19萬個獎項，提醒1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，大獎得主可能就是自己。