幸運之神眷顧！他到全聯買麥茶 爽中200萬 18:412022/03/25 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯福利中心表示，本期統一發票開出1張200萬元特獎。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當幸運之神眷顧，買杯麥茶就能中200萬元發票特獎；全聯福利中心表示，本期統一發票開出1張200萬元特獎，開出門市在台南歸仁，該名消費者花34元購買麥茶、礦泉水與蚊香等民生用品，就中了大獎。 全聯1、2月份共開出超過19萬個獎項，提醒1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，大獎得主可能就是自己。 1-2月統一發票千萬獎號出爐 雲端發票獎暴增到165萬組 樹林高鐵綠廊道使用率低 民眾散步心驚驚 #全聯 #麥茶 #200萬元 #民眾 #發票特獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰爭影響 願挺身衛國的民眾增加2.2個百分點 14:582022/03/24 政治 新北動保自治條例上路月餘 29起遛狗沒繫繩檢舉 14:322022/03/25 生活 臺銀挽袖捐熱血 民眾響應 04:102022/03/25 投資理財 發票獎號出爐 高雄7-11、台中萊爾富開出千萬 18:422022/03/25 財經 只花80元中200萬 全家發票中獎名單出爐 15:422022/03/25 財經 智慧城市展外賓機場未採檢 民眾黨：公文跑的比病毒慢 10:522022/03/24 政治 對抗疫情 花季飯店推出「姓」運優惠活動攬客 16:222022/03/24 寶島 汐止新台五路二段墓園周邊 首次開放掃墓期間紅黃線停車 13:412022/03/25 社會 最新民調4成3民眾相信日本會為台出兵 郭正亮竟吐4字 18:412022/03/25 政治 美福、家樂福火災 公害專線開通 04:102022/03/25 地方新聞 民眾提案恢復「靜態交通違規檢舉」 交通部回應了 17:422022/03/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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