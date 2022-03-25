民進黨屏東縣長初選25日舉辦政見發表會，3名參選人在結論階段火藥味十足，鍾佳濱提到自己在屏東榮總預定地大武營區的爭取功勞，遭周春米打臉，周也為自己頻遭抹黑而大嘆不公，莊瑞雄則不僅嗆鍾「我也是正派的人」，還大談國民黨地方派系介入選舉的細節。

在結論階段首先發言的鍾佳濱說，他是選舉資源最少的，少到朋友都在懷疑他還要不要選，但他即使是看板最少、沒辦什麼座談會，但仍是最適合當縣長的人，因為選縣長要選好人、要選正派，同時也要選會延續前幾任縣長光榮的人。

他提到，屏東榮總的預定地大武營區，是在老縣長曹啟鴻時代、也就是他當副縣長時，成功向軍方爭取返還的，也才因此能讓現任縣長潘孟安得以繼續建設。但此番話語一出，立即遭接續發言的周春米打臉。

周春米說，鍾當時爭取到的返還時間是2021年，而今醫院能在2022年11月營運，是她與潘積極再爭取的結果。同時她也大嘆，不明白為何她受到屏東縣民不分黨派的支持，會演變成「惡魔說」，受到潘的支持就被講成「民主之恥」，老縣長蘇嘉全、曹啟鴻也都公開挺誰，他們卻無異議。

但她最後仍為自己打氣道，她相信天道酬勤，她相信老天爺會看見努力的人，並強調「我是女性，女性從政不應是原罪，我不會被擊敗」。

最後發言的莊瑞雄則嗆說，「看來鍾委員要指控的是周委員，而周委員又把指控丟回到他身上，他從沒說過潘孟安支持周委員是民主之恥，這是周委員硬要把這4個字貼給潘」。

他說，周硬把國民黨派系介入說成好朋友相挺，實在詭異，國民黨籍議長周典論已放話周春米出線的話，就不會有人對議長有興趣，請問這不是干預什麼是干預？還有因貪汙遭判刑的前屏東市長林恊松以及國民黨籍議員曾義雄都動員幫周辦座談會、指導民眾要怎麼回答電話民調，這不是介入什麼是介入？

他也不忘嗆另名對手說，「鍾委員說要選正派的人，我也是正派的人」，只是不像鍾會掛看板強調而已。