巨大集團董事會今（25）日通過2021年財報。2021年合併營收高達818億元，年增17％；稅後淨利年增19.8％、達到59.3億元，EPS達15.8元，每股擬配發現金股利10元，獲利與配息雙雙創下歷史新高！

巨大因應集團近年營運快速成長，董事會今日也通過辦理現金增資發行新股1.7萬張，以及發行國內可轉換公司債40億元，用來償還銀行借款改善財務結構。這也是巨大集團創立50年來，首度辦理可轉債！

巨大集團表示，2021年第四季努力克服缺料與缺櫃的限制，單季合併營收199億元，年增13.6％；然而，因物料及運輸成本上漲與匯率的不利因素，第四季單季稅後淨利11億元，年減16.5％，單季EPS僅2.93元。

近年來全球E-bike銷售快速成長，已成為巨大集團重要的成長引擎之一。2021年E-bike營收占集團營收31％，預期未來幾年營收占比仍將逐年提升。而歐洲是全球E-bike主要市場，捷安特歐洲公司去年E-bike銷售額年增達三成，已經連續四年維持雙位數增長；美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，E-bike市場也正在快速成長中。

展望2022年，巨大集團表示，通膨、烏俄戰爭為經營環境添增不確定因素，成本上漲仍帶給獲利不小的壓力。但疫情過後，人們將更注重運動健身，預期將帶動中高階運動車款需求。消費者除了可以在戶外騎乘享受自然環境，也能享受indoor cycling室內騎行的樂趣；加上愛地球意識提高，各國政府提倡節能減碳，持續建構友善的騎乘環境，鼓勵自行車通勤解決交通壅塞問題，都會帶來更多新的騎乘人口，巨大集團對自行車產業未來成長仍深具信心。