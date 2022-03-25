統振（6170）召開董事會通過去年度財報，2021年通訊、能源、流通等三大事業體穩健成長，推升去年度每股盈餘攀升至1.86 元，創下最近13年以來新高紀錄，董事會決議配息1.6元，以25日收盤價計算，隱含現金殖利率約4.98％。

俄羅斯、烏克蘭戰火至今未歇，對兩國民生、經濟造成巨大影響，烏克蘭各地傷亡慘重，且逃離烏克蘭的難民已逾百萬人，統振旗下子公司台灣數位電通公司，身為Catrice與essence台灣地區代理商，3月16日到4月底，兩大美妝品牌Catrice及essence銷售數量，每銷售一件，就捐贈1元，統振希冀以具體實際行動，盡一己之力。

統振表示，第一季雖因農曆新年長假、工作天數較少影響營收成長表現，但統振對於今年營運仍維持審慎樂觀看法，觀察隨著新冠疫情的舒緩，台灣外籍移工將重新開放，今年的外籍移工人數預期將恢復成長，公司亦不斷強化與海外金融機構系統化的介接效率，憑藉著擁有領先其他同業之多國語言及平台管理KNOW HOW，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Q Pay環境，打造一個移工在台灣生活的金融體系，爭取更多的移工用戶使用Q Pay跨境匯款系統。

另一方面，公司也持續橫向擴充代理銷售的市場範疇，新取得代理權的德國德之寶（Doppel herz）保健食品已於今年初在各大電商平台與實體通路上架銷售，其在德國、歐洲已是家喻戶曉的知名品牌，統振日前已引進德之寶2個系列，盼隨著未來消費者的需求持續增加，為公司流通事業體業績注入新成長活水。