1名網友在路口等紅燈時，發現旁邊大樓的保全站在前方路中準備指揮，但該保全站了10多秒仍未動作，直到變成綠燈後竟用身體擋住來車，並讓大樓住戶開車離開，該網友事後發文詢問該怎麼報警檢舉；有內行網友則說若警察、導護人員以外的人在道路上攔阻人車通行，可依法開罰1200元以上、2400元以下罰鍰。

該網友在PTT發文表示，他日前開車在路上等紅燈時，有名大樓的保全走出來站在黃網線處，該保全準備指揮從停車場出來的轎車，原PO則心想「保全稍微引導大樓車輛人之常情，反正我等紅燈也無所謂」，不過該保全在路口站了約10多秒還不指揮，燈號變成綠燈後才開始指揮。

網友在路口等紅燈時，發現旁邊大樓保全站在前方路中準備指揮，但該保全站了10多秒仍未動作，直到變成綠燈後竟用身體擋住來車，並讓大樓住戶開車離開。（翻攝自PTT）

原PO之後就被該保全用身體擋住前方道路，發文指出「想請問大家這種情況要怎麼檢舉，或是直接報警送他強制罪嗎」；其他網友紛紛留言「長按喇叭，教訓他的耳朵」、「他沒有權力，要擋是擋大樓的車，哪有在擋主線的？」、「不是多久前就說不能擋道了嗎？應該可以檢舉罰緩」、「不爽就檢舉啊 連導護老師等沒權力」、「保全也很為難，擋被用入人罵，沒擋高級住戶又會投訴，只是擋我我照樣開過去」。

也有內行指出，根據《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第11款，「交通勤務之警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員以外之人員，於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通」，大樓保全擋車的行為，只要被取締，將被處以1200元以上、2400元以下的罰鍰。