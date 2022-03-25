立法院院會今天三讀通過「18歲公民權」修憲案，台南市長黃偉哲表示，「18歲公民權」修憲案在朝野政黨一致支持下通過，這只是第一個起步，接著就是年底公投複決，期盼屆時也能有好結果。

黃偉哲說，台南一直以來都是重視青年的城市，傳統上「做16歲」的儀式，就是提醒社會，必須尊重青年應有的權益。他說，年底公投之前，南市府也會確實做好投票通知與宣導，鼓勵民眾踴躍行使公民權。

黃偉哲說，他日前即在市政會議特別提出，任何一個國家和城市都必須重視青年，因為他們即將或早已帶領城市進步。而台南市也在他上任後，成立專責單位與青年諮詢委員會，努力打造一個年輕人可以發揮的場域。

此外，他也提到自2022年起，台南市提高生育獎勵金為1萬元、擴大及提高育兒津貼、興建親子悠遊館10處、14座特色公園、11家社區托育公共家園，讓年輕人願婚、敢生、樂養，使台南成為一座更宜居的城市。