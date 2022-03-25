彰化銀行（2801）25日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總彰化銀行主持，並邀請董事長凌忠嫄及總經理周朝崇致詞。凌忠嫄指出，彰銀2021年稅前盈餘重返百億元，稅後淨利為88.04億元，成長幅度達25.04％，每股盈餘（EPS）提升至0.84元，平均股東權益報酬率5.23％，今年可望在升息趨勢下，維持良好表現。

彰銀表示，去年受惠於我國疫情控制穩定，加上政府推出各項振興經濟措施、外貿出口量增加及民間投資熱潮，國內景氣逐漸熱絡，使2021年整體放款量較2020年成長4.85％，其中企金成長3.94％，個金成長14.14％，且存款量大幅增加13.31％，台、外幣活期存款更達兩位數成長，營運規模持續擴增；資產品質也明顯改善，覆蓋率較2020年增加52.24％，提升至386.9％，信用成本亦較2020年大幅下降。

另外，對於升息影響，彰銀表示，對於美國聯準會及我國央行相繼發布升息，有助於提升銀行的利差水準，NIM值亦能上揚，未來將持續觀察升息次數與幅度，機動調整。

展望今年，彰銀認為，當前病毒不斷變異及地緣政治風險、缺工瓶頸、供應鏈斷層及通貨膨脹未獲緩解等因素，使得國際經濟仍面臨諸多變數，而我國相對疫情控制穩定，加上商品出口穩定及內需消費回溫，皆使國內景氣在新的一年持續熱絡。

面對變動，彰銀仍將審慎因應，在業務推展方面包括積極擴增中小企業放款，調整放款客群結構，並提供資金協助各項產業轉型升級，帶動銀行放款動能、提升獲利。

此外，彰銀積極將ESG（環境、社會、公司治理）與核心授信業務結合，以及繼續擴大財富管理規模，滿足客戶多樣投資需求，爭取提高手收。在海外業務推展上，則將著重資產品質與獲利均衡發展；同時透過行舍更新，加速建置雙語分行，響應友善金融政策增設視障語音ATM，以實際行動持續推動永續金融。

彰銀除了在新的年度繼續衝刺，全力開創佳績外，也將持續精進公司治理效能、社會關懷回饋及環境行動作為，加強企業永續韌性，並在營運發展同時兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向以呼應聯合國SDGs發展目標，秉持誠信企業價值及永續經營理念，穩步向前。