房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（25）日公布2021年合併財報，受惠代銷案大賺、加上子公司自建案完工交屋挹注，使得去年大賺1.5個股本！EPS達15.58元，創下史上最高獲利紀錄。

海悅表示，去年海悅代銷本業受惠全台接案，並保持市場敏銳，儘管受本土疫情干擾，然受益全台代銷堆疊規模經濟成長，且營業費用控制得宜，並有轉投資收益挹注，累計2021全年合併營收63.56億元。

其中代銷收入達52.5億元、認列《微笑海悅》營建收入11.06億元，代銷收入年增率40.11％，推升全年營業利益24.17億元、稅後淨利16.58億元，分別較2020年同期成長47.83％與19.50％。

海悅累計2021年全年EPS 15.58元，在股本相較前一年度增加股數10％（2021年發放1元股票股利），仍較2020年的15.10元成長。

海悅日前董事會已通過（110）2021年度盈餘分配案，擬配發現金股利7元、股票股利1元，依海悅今（25）日收盤參考價109元計，現金殖利率為6.42％。