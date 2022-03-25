品牌廠技嘉科技（2376）近年在多角化通路布局和多元化產品策略下，整體營運業績快速成長，為在面對全球局勢變動之際，維穩成長步伐、並創造下一個增長動能，技嘉今年啟動跨領域的擴大徵才計畫，釋出研發、產品管理、行銷、業務、設計等多項職缺，大舉召募新一代生力軍。

技嘉旗下產品線多樣化，從主機板、顯示卡等電腦硬體零組件，跨足伺服器及消費性電子產品如筆電、電競螢幕等，近兩年更因元宇宙話題發酵，加上電競產業、區塊鏈及宅經濟的蓬勃發展，推動市場需求增溫。技嘉亦於2021年集團整體營收突破1,200億元創歷史新高後，力拚今年持續向上成長。

面對全球變動局勢，技嘉在挺過嚴峻考驗、朝成長方向前進之際，為創造下一個成長動能，特別於今年啟動擴大徵才計畫，釋出研發、產品管理、行銷、業務、設計等眾多職缺，提供社會新鮮人或是具產業經驗的即戰力人才，有一個能夠大展長才的國際市場舞台。

在人才培育與員工福祉方面，技嘉致力打造一個「以人為本」的幸福企業。除了每年固定調薪之外，還提供優渥的獎金制度，同時全面提升包含生育、旅遊及員購等津貼補助，另有彈性上下班、多元社團與內部員工電競比賽等多項措施和活動，讓所有同仁能夠在工作、生活、休閒三者之間取得絕佳平衡。

持續投入打造完善的職場環境，也讓技嘉在眾多國際企業之中脫穎而出，入選2020富士比雜誌「全球最佳雇主」排行榜，為當年少數入圍的台灣企業。

在此同時，技嘉秉持「創新科技 美化人生」的企業宗旨，將社會責任融入營運的DNA，以自身的低碳轉型開始，不但響應聯合國兆樹計畫，種樹已達75,000棵之多，並號召供應商夥伴共組聯盟，強化整體價值鏈對環境保護的實質貢獻。

技嘉的永續行動更擴及至社會，多年來舉辦奇想設計大賽、數位之愛及科技到校等科技教育活動，回饋社會。