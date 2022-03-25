俄羅斯對烏克蘭發動戰爭遭到國際制裁，俄國老百姓的生活連帶受影響，民眾開始大囤積抗憂鬰藥物、避孕藥和安眠藥。從2月27日到3月13日，俄人在兩周內搶購2億705萬件、總值10.4億美元藥品，凸顯出在盧布暴跌、物價飆漲下，民眾面臨的壓力愈來愈大。

《俄羅斯商報》指，不論是本國製或外國製的藥品，市場需求都很殷切，其中又以抗憂鬰藥、避孕藥、安眠藥、胰島素、荷爾蒙、癌症及心臟病藥物最搶手。在莫斯科一般藥局，連常見的退燒藥和兒童用止痛藥都斷貨。藥局過度出售無處方箋藥物，經銷商又來不及補貨，導致庫存不足。

民眾囤積藥品的主因是不知何時才能恢復進口，且俄羅斯製藥業的規模較小，很多先進處方藥都仰賴進口。包括德國藥廠拜耳、美國的輝瑞、禮來等已減少出貨給俄羅斯。

俄羅斯正面臨蘇聯解體以來最嚴重的經濟衝擊，美國、歐盟與七大工業國（G7）24日聯手推出新的制裁措施，鎖定逾400名個人與實體，其中包括逾300名下議院議員及近50家大型國防企業，預料俄羅斯經濟將進一步惡化。