長榮航空空服員在桃園市空服員職業工會支持下，2019年發起長達17天的罷工，公司事後向工會及12名幹部提出訴訟，並求償3400萬元，台北地方法院今判工會及幹部免賠，可再上訴。長榮航空稍早回應，會捍衛投資人及員工權益，持續追究違法罷工的責任。

長榮航空表示，2019年6月21日向台北地方法院遞狀，控告桃園市空服員職業工會違反「勞資爭議處理法」，以設置勞工董事及維持日支費的間距條款當作罷工訴求之一，並進而發動突襲式罷工，造成公司營業損失逾40億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。

對於今日經台北地方法院一審判決長榮航空敗訴，公司對此深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，提出上訴。

長榮強調，充分尊重工會活動，在罷工前協商過程中，公司已同意工會優化員工待遇等訴求，並陸續實施。

然而，工會最後提出「設置勞工董事」此一違反公司治理原則的訴求，當作罷工投票標的，反映出其「以罷工為目標」的意圖，最終造成旅客蒙受損失與飛安疑慮，耗費大量社會成本，實非社會大眾、公司及大部分員工所樂見。

長榮指出，公司以永續經營為考量，與工會蓄意罷工的邏輯不同，工會2019年中對長榮航空發起的罷工活動，在當年航空景氣一片大好的環境下，造成長榮航空營運上莫大的衝擊，營業損失逾40億，直接影響全體員工的年終及福利。

罷工半年過後的新冠肺炎疫情肆虐，航空業與旅遊業大蕭條，長榮航空也無法倖免；公司對於類似此種無法掌控的因素，都得納入整體經營策略評估，以確保公司正常營運。

長榮說，公司肯定絕大部分員工的努力，與公司一同度過各種難關，關於本案將會繼續透過司法程序，捍衛27萬名股東以及上萬名員工的權益。