1 week of fires/thermal anomalies around #Kyiv indicate heavy fighting that started around 19th March. Red squares denote fires within 12 hours (23rd March). Probable Ukrainian counterattack on the supply line towards #Irpin and Hostomel airport. pic.twitter.com/iR4nTudBww — Balkan Air Monitor (@AirBalkan) March 23, 2022

美國專家24日指出，上週烏克蘭在首都基輔（Kyiv）附近發起反攻的消息，近期出現客觀佐證，因為從美國國家航空暨太空總署（NASA）的最新火災觀測衛星照片，可以發現基輔西北部俄軍前線和主要補給線附近都發生大量交火，且許多出現於近12小時之內，恐代表當地的上萬俄軍已遭到包圍。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）表示，基輔西北部自戰爭開始以來，就一直是俄軍攻勢的重點之一，包括開戰初期嘗試以數十架直升機對安托諾夫國際機場（Antonov International Airport）進行快速空中突襲，以及後續由第29、第35和第36軍團為主力的地面攻勢等。

但由於俄軍缺乏後勤能量，加上對佔領區域的控制能力不足，卡車等補給載具持續遭遇損失，導致前線俄軍失去推進能力，開始轉為防禦；但在烏克蘭全力動員之下，數萬援軍正從該國相對安全的西部趕赴前線，並於本月19日前後與基輔西側的俄軍接觸。

從NASA的最新火災觀測衛星照片來看，可以發現不僅基輔西北城鎮伊爾平（Irpin）發生大規模交火，自當地往白俄羅斯境內延伸的主要補給線，也有多處於近12小時內爆發激烈戰鬥，似乎代表基輔本身的堅固防線，已與自西方逼近的援軍形成合圍之勢。

艾克塞指出，這個「口袋」內部的俄軍隸屬於第35和第36軍團，可能包含上萬名本就面臨補給不足的官兵，不一定能抵擋這波攻勢；而若當地俄軍被消滅或擊退，則代表基輔與西部後勤重鎮的連結將更加緊密，不僅讓俄軍更難攻下首都，援軍更可能進一步向東部和南部轉移，減少切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波（Mariupol）等地的壓力。