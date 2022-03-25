加強民權市場防震功能的阻尼器工程（中）也提前完工有關市場補強工程全部竣工。（吳敏菁攝）

民權市場一樓的柱子在去年底前即先行改善完成。（吳敏菁攝）

斥資6323萬元施工的民權市場補強工程，繼去年12月下旬1樓的柱子「鋼鈑包覆補強」及機電設備工程先行完工，2至4樓的阻尼器工程也已提前完成，工程更榮獲經濟部工程查核評為甲等，「雙喜臨門」，彰化市長林世賢25日感謝市民代表會及攤商全力支持及配合，解決存在已20多年的安全隱憂。

民權市場大樓興建於1987年，20多年前921大地震之後，市場結構出現問題；彰化市公所為維公共安全及市場營運，申請耐震能力補強計畫，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，共斥資6323萬元辦理補強工程，並自去年9月30日動工。

1樓部分，已於去年12月22日完成，共補強了43根的柱子及機電設備，讓攤商順利返回市場營運；另2至4樓共施設76處阻尼器的工程，原訂3月中完成，提早於2月11日完成，市場整體補強工程全數完竣。

林世賢表示，前後歷經數場協調說明會，市場2至4樓空間將於今年4月1日開放使用，感謝代表會主席陳文賓、副主席鄭清龍帶領代表們實地考察監督工程品質，以及市場攤商的支持與配合，25日舉行的竣工記者會中，經濟部中部辦公室副主任王秀麗也到場致意。