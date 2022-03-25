想要底妝修飾效果更好、更服貼，選擇適合自己膚質的妝前乳非常重要，夏天即將到來，若是妝前乳結合防曬功能，更能省下塗抹防曬的步驟，嬌蘭、肌膚之鑰、資生堂、TOM FORD、愛馬仕、ADDICTION、SOMEI、PONY EFFECT、ORBIS、安耐曬推出妝前乳新品，快來看看哪款能讓自己的底妝更加分。

▍1.嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳 SPF50 PA+++

全新蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳為肌膚提供創新的多重保護，在肌膚上形成一層特殊的防護罩，提供SPF50、PA+++的高防曬力。富含蘭鑽抗老與亮白精華技術，有助於對抗外部傷害，避免肌膚暗沉，展現肌膚最耀眼的光芒，提升青春之美，同時可留下一層難以察覺的面紗，美化肌膚，遮掩瑕疵。

嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳 SPF50 PA+++。（邱映慈攝）

MODEL示範嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳 SPF50 PA+++。（邱映慈攝）

嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳列入母親節組合，「蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳組」含蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳 30ml、蘭鑽極萃氧生乳霜3ml、蘭鑽氧蘊極光精露15ml*2，優惠價5,700元。（邱映慈攝）

▍2.肌膚之鑰柔光鑽白妝前霜 SPF38 PA+++

肌膚之鑰推出點亮肌膚底妝的造光者全新柔光鑽白妝前霜「鑽白濾鏡霜」，添加鑽白級奢華養膚成分，維持肌膚水潤感，提升妝效與光采。在底妝前塗抹，可維持肌膚水潤感，提升後續妝效與光采，為肌膚蒙上一層柔和光面紗，瞬間減少瑕疵與暗沉，同時抵禦日常紫外線，預防雀斑和色斑，還原淨透、無瑕純粹膚質。

肌膚之鑰柔光鑽白妝前霜 SPF38 PA+++。（圖／品牌提供）

▍3.資生堂極上御藏珍珠光持妝乳 SPF30 PA++

資生堂「極上御藏珍珠光持妝乳」蘊含75%以上抗老成分，是資生堂第一支「養膚型妝前」，「24K純金珍珠粉末」能全面提升肌膚抗氧化，賦活肌底年輕能 量；「頂級日本阿古屋珍珠萃取」則能為肌膚注入水嫩感，與膠原協同作用，打造水潤透亮的上妝肌底。

資生堂極上御藏珍珠光持妝乳 SPF30 PA++。（圖／品牌提供）

「極上御藏珍珠光持妝乳」添加3種極光珍珠粉末，讓肌膚從粉底之下透出柔和優雅、如極光般多彩的珍珠光澤，質地增添粉體磁吸貼合效果，提升底妝服貼持久度，輕盈基底，塗抹觸感更舒適，彷彿原生的第二層肌膚。

MODEL示範資生堂極上御藏珍珠光持妝乳 SPF30 PA++。（圖／品牌提供）

▍4.TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳

全新TOM FORD「時尚高訂濾鏡妝前乳」被專業彩妝師譽為專為肌膚量身訂製的濾鏡塑身衣，一抹即刻隱形毛孔、修飾瑕疵，為後續底妝完美鋪陳，讓肌膚自備美肌光圈。不僅可以搭配任何粉底使用、為妝感精緻加分，更能翻轉底妝結構，無論是混合粉底、或是妝後吸油補妝，一抹創造完美肌膚質感。

TOM FORD時尚高訂濾鏡妝前乳。（圖／品牌提供）

▍5.愛馬仕天然無暇隔離霜 SPF30 PA+++

創新質地柔軟貼合臉部線條，膚色瞬間均勻透亮，細小瑕疵和細紋均完美淡化；僅需疊加推勻，便可調整遮瑕效果，不會掩蓋肌膚的自然光彩。塗抹後長時間不脫妝，純礦物性的防曬隔離霜可提供SPF30、PA+++防曬保護；另含玻尿酸複合配方等保養成分讓肌膚在上妝同時亦能得到完美呵護。香氣由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配，在氤氳環繞的綠茶，香調中釋放出有益健康的再生山金車和檀香木精油的香氣。

愛馬仕天然無暇隔離霜 SPF30 PA+++。（圖／品牌提供）

▍6.ADDICTION水透癮潤色飾底乳 SPF40 PA+++

ADDICTION水透癮潤色飾底乳添加91%美容液成分，在底妝前使用可打造透光感高級臉，針對膚色不均、毛孔等肌膚煩惱的4種色選，001 Fair Lavender推薦給蠟黃肌，002 Healthy Rose打造紅潤氣色，003 Fresh Beige提亮膚色，004 Pure Mint修飾泛紅，選擇適合自己的色號，自然微調肌膚質感。

ADDICTION水透癮潤色飾底乳 SPF40 PA+++推出4款色選。（邱映慈攝）

MODEL示範ADDICTION水透癮潤色飾底乳003 Fresh Beige、004 Pure Mint。（邱映慈攝）

▍7.SOMEI煥顏賦活美肌霜 SPF40***

SOMEI堅持不使用Paraben、酒精以及香精，不做殘忍的動物實驗，選用高品質的草藥及植物原料，擁有高係數的物理性防曬SPF40***的保養品「SOMEI煥顏賦活美肌霜SPF40***」內含珍貴復活草、寶石萃取物，能留住水分，減緩乾燥引起的泛紅以及有豐富活性成份能提供高效能保濕效果的火山湖藍藻精萃，是一款日常提高肌膚質感的保養防曬霜。

SOMEI煥顏賦活美肌霜 SPF40***。（圖／品牌提供）

推薦搭配「SOMEI S.O.S.保濕零毛孔防護妝前乳」使用，內含有東歐蘑菇萃取物，有緊實毛孔的效果，添加維生素原B5、富含滲透因子的甜菜鹼，達到油水平衡的保濕作用，另添加珍貴的大馬士革玫瑰精粹，減少黑色素生成，讓妝前乳的作用發揮得淋漓盡致，後續的妝容更能夠大大的提升精緻度。

SOMEI S.O.S.保濕零毛孔防護妝前乳。（圖／品牌提供）

▍8.PONY EFFECT水透亮光圈妝前乳

為滿足女性對光澤美肌的渴望，號稱「打光神器」的全新「水透亮光圈妝前乳」最大看點就是獨家添加光圈微米因子，水潤不黏膩的質地很好推開，一抹瞬間校正暗沉提亮光澤，宛如臉蛋快速上了玫瑰粉嫩濾鏡，讓肌膚亮澤從底層透出來，完美呈現韓星般的澎潤光透膚質，其中蘊含專櫃植萃修護因子大馬士革玫瑰精萃水，維持長效保濕力，彷彿天生美肌永不斷電。

PONY EFFECT水透亮光圈妝前乳。（圖／品牌提供）

▍9.ORBIS全能盈白精華防曬乳SPF50+ PA++++限量大瓶裝

ORBIS將於4月1日推出全能盈白精華防曬乳「2倍增量版」，最高規格的防曬力SPF 50+ PA++++幫助肌膚抵擋紫外線入侵，零黏膩零緊繃零壓力的水潤精華乳質地快速好推開，出門前有了這一瓶打底，全方位協助改善細紋、預防斑點、並修護暗沈，實現豔陽下依舊淨白勻亮的逆齡肌膚。

ORBIS全能盈白精華防曬乳SPF50+ PA++++限量大瓶裝。（圖／品牌提供）

▍10.安耐曬柔光乳敏感肌特效防曬露N SPF50+ PA++++

安耐曬「柔光乳敏感肌特效防曬露」專為敏弱肌族群和1歲以上幼兒設計的專屬防曬，高係數完美防禦，極致溫和，使用無負擔，為肌膚量身訂製換季穩膚防護罩，無論是換季敏弱，還是惱人的口罩肌都能輕盈防禦0負擔！