櫃買董事會 通過兩規章修正 19:052022/03/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日下午召開第10屆第10次董事、監察人聯席會議，會中通過下列規章修正案： 1.為對延長撮合間隔時間之有價證券提升交易資訊透明度，修正「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」之相關規定。 2.配合主管機關開放證券商得在其營業處所與專業機構投資人及高淨值投資法人從事不動產抵押貸款債券（MBS）及抵押債務債券（CDO）之買賣，修正「證券商自行買賣外國債券交易辦法」相關規定。 聯準會升息 法人未看壞債市 接軌國際 櫃買中心修正永續發展債券資訊揭露規定 #規章 #相關規定 #證券商 #債券 #修正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關鍵技術登陸投資後轉讓 須事前審查 04:102022/03/24 焦點新聞 國安法修正案 立院今開審 經濟間諜罪 將處5～12年徒刑 04:102022/03/24 財經要聞 俄羅斯主權債再度避免發生違約 但更多考驗在後頭 14:022022/03/22 國際 行政院會通過《消防法》修正草案 營業場所違規直接開罰30萬 14:052022/03/24 社會 觀念平台－企業經營決策與長尾風險管理 04:102022/03/22 專題周報 法說報佳音 華票發威 去年營運登三高 04:102022/03/24 金融．稅務 看好台積電，卻反手大賣 外資兩手策略 金管會要查 04:102022/03/22 金融．稅務 投資等級債 降資產波動 04:102022/03/22 投資理財 基本面強！升息無礙 這類債券有看頭 11:142022/03/23 財經 外資狂賣台積電，引起市場關注 證交所促外資券商落實內控 04:102022/03/25 證券．權證 永續發展債券 今年已有10檔上櫃掛牌 12:032022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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