台語嘻哈團體草屯囝仔的新歌〈覺〉，找來有「校長」之稱的饒舌前輩大支合作，草屯囝仔直呼：「大支校長是我們心目中的神，超爽，超開心！畢竟能跟一位指標性前輩大佬合作，實在是太幸福了，或許是因為人生歷練，校長總是可以用簡單的詞彙表達很深層的意義，這是我在大支校長身上所看到的，也是我正需要學習的。」

〈覺〉歌詞充滿對待人處事的感觸，樞育感性分享在任何情況把持好自己，做好自己該做的事，面對難題，正面迎擊，更記得任何別人看見的好，都是需要努力得到的，無論這世界多糟糕，你還是得要生存，清楚自己的目標才不會被世界改變。阿倉則認為活在不斷變化結構的「資本主義」社會當中，大多數的人都不知覺隨波逐流如過都要以獲得利益為考量，人就和機器人沒兩樣，「我們應該要了解愛的本質學習如何去愛和被愛，讓生命有更多包容與尊重」。

樞育曾因骨盆慣性移位，收到兵單後2年內多次體檢、複檢，當兵與免役一線之隔，當下也面臨工作與生活上的迷茫，「在最後一次的體檢前，我去找媽祖婆拜拜，我跟祂說我想換個環境生活，我想去當兵，祢讓我去當兵」，沒想到隔天體檢真的過關，下部隊就簽了志願役，直到出道發專輯前才退伍，讓他從喜歡成群結黨、玩樂放蕩不羈到開始會打算未來，變得成熟。

出道6年，草屯囝仔一路走來感謝很多人，樞育說：「能出道對我來說就是意想不到的事情，能把喜好變成工作的人不多，而我就是很幸運的其中一個。」透露發現自己的歌曲有影響力是件很驚喜的事；阿倉最有成就感的事情並不是唱過什麼大舞台或得了什麼大獎，而是在看每首歌底下留言時，聽眾的正向留言：「是短短簡單的一句話，卻帶給我內心無盡的喜悅。」