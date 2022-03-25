立法院25日三讀通過18歲公民權修憲案，以109票全數通過，若後續公民複決也過關了，未來年滿18歲就能依法享有選舉、罷免、創制、複決以及公民投票權利。核四商轉公投領銜人、政治評論員黃士修卻表示，跟大家說一個天大的秘密，18歲公民權根本不用修憲，只要修法，因此民進黨從頭到尾都在打假球。

黃士修25日在臉書貼文質疑，18歲公民權根本不用修憲，只需要修法就可以了，民進黨從頭到尾都在打假球。根據憲法第130條規定「中華民國國民年滿二十歲者有依法選舉之權」，18歲公民權還是得修憲？但是2017年底公投法修正三讀通過，年滿18歲就可以投公投票，不受憲法第130條限制。你不會覺得很奇怪嗎？

黃士修接著表示，公投權只要滿18歲，因為公投法賦予權利；選舉權卻要滿20歲，答案就在憲法第130條，換個角度切入，為什麼選舉權不是只要滿18歲就好？答案並不是修憲，而是「沒有訂一條法律賦予你這個權利」。他舉例說，法律不可以規定「年滿21歲才能投票」，因為這違反憲法第130條。但如果有一條法律規定「年滿18歲即可投票」，這就不會有違憲的問題。

黃士修接著指出，18歲公民權還需要去弄一個修憲案嗎？民進黨在立法院是絕對多數，如果真的想讓18歲年輕人能投票，直接立法賦予投票權即可。只要民進黨敢提案立法，別說國民黨乖乖配合，之後更不會有違憲爭議。就算真的有人搞到憲法法庭，有理論又有實務已經形成慣例，大法官們直接追認即可。

黃士修認為，民進黨不要再打假球了，根本不是真的想給年輕人投票權，只是2022年選舉要到了，打算炒作世代對立封殺在野黨罷了。國民黨也不要傻傻中招，民進黨不敢提案，你們不會去提一個喔？到時看民進黨敢不敢擋。區區18歲公民權還要搞到修憲，這只是在騙一般人不懂法律位階。