街口金融科技董事長胡亦嘉被檢方指控涉嫌期貨ETF配售不公，不法獲利約9千萬；檢調24日搜索約談胡、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑等5人，訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居，胡亦嘉今（25）在臉書寫下4個字「問心無愧」回應外界。

胡亦嘉被檢方指控2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。檢調24日兵分8路搜索，約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑等5人，訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居，莊郁琳以50萬元交保、王律傑200萬元交保、涉嫌人楊立偉100萬元交保。

檢搜索約談胡、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑等5人，訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，胡亦嘉今（25）在臉書寫下4個字「問心無愧」回應外界。（翻攝自臉書）

檢調依金管會及投資人檢舉，指街口投信以街口布蘭特原油期貨銷售超過預期為由，申報追加募集，2020年7月獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，街口曾向金管會承諾會公平處理追募額度分配，並納入內控，但實際上卻僅對特定的海外公司配售。

檢調發現，當時部分投信金融業者有意高價申購，但街口卻配售某家註冊於英屬維京群島的海外公司，明顯違反「金融服務業公平待客原則」，而且申購的海外公司，其實是胡亦嘉實質控制的公司，涉嫌「左手賣右手」自肥獲利約9000萬元。