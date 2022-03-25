台鐵太魯閣號去年4月2日撞上滑落工程車出軌，釀49死、逾200輕重傷。行政院長蘇貞昌日前接見罹難者家屬時允諾，保留死傷最嚴重的7、8節事故車廂，移至富岡基地擺放。即將在事故周年前夕，台鐵決定，本月28日以拖板車載運沿蘇花路廊北上，也提醒，28、29日兩天，蘇澳到和仁部分時段實施交通管制。

事故車廂移放，並設立紀念碑，蘇貞昌日前說，未來台鐵員工無論職前或在職訓練，都應該好好看清楚，政府曾經這樣對不起乘客，不但留著車廂，還要清楚載明事故發生時間，以及49名罹難者姓名，並且充分尊重家屬。

台鐵安排，事故太魯閣列車，8節車廂暫置在事故現場附近的和仁火車站，其中第1、2節車廂受損輕微，數月前由機車頭拖往基隆七堵廠區，第3至8節車廂仍留在和仁火車站，死難者最多的第7、8節車廂，則移至台鐵富岡基地。

台鐵主祕陳裕謀說，台鐵與國家運輸安全調查委員會召開相關會議研商，並多次現地會勘後，決定移至時間與方式，趕在0402周年前，台鐵申請到路權，28日晚間沿蘇花路廊、國道5路，將第7、8節車廂運到富岡基地。

他說，由於一節車廂長達20公尺，運送不易，台鐵委請專業運輸公司處理，並從西部調來兩輛後輪可轉向的拖板車載運。台鐵花蓮機務段長黃宗賢說，兩節車廂已用帆布妥善覆蓋，預計28日上午吊放上拖板車，夜間上路。

有關車事故廂移至過程與交管，28日凌晨2時至4時，蘇花改蘇澳至東澳（台9線104K＋130至113K＋420）、南澳至和平（124K＋497至145K＋900）、和中地磅站至中仁隧道南口台9線（149K＋011至154K＋149）均為南下路段禁行；東澳至南澳（台9線113K＋420至124K＋497）則是雙向禁行。

28日晚間10時至29日凌晨1時，蘇花改蘇澳至東澳（台9線104K＋130至113K＋420）、南澳至和平（124K＋497至145K＋900）、和中地磅站至中仁隧道南口台9線（149K＋011至154K＋149）北上路段禁行；東澳至南澳（台9線113K＋420至124K＋497）同樣雙向禁行。提醒用路人注意。