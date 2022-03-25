儘管疫情阻隔國外買主來台採購，臺灣蘭花出口額去年仍持續增長近二成，達1.7億美元，且主力市場包括日本等均呈正成長，今年開春首場台灣國際蘭花線上洽談會，再度吸引16國28家買主，洽談規模更破百場達105場，接單有望再創新高。經濟部國際貿易局及外貿協會為「2022年臺灣國際蘭展」打頭陣，齊為疫情期間協助我蘭花業者站穩海外商機，首場於台南遠東香格里拉大飯店辦理的線上洽談會，鎖定我國前10大蘭花出口市場及目標潛力市場買主與通路商，共邀請16國28家買主與我20家蘭花供應商進行105場次一對一線上洽談。貿協表示，臺灣蘭花產業向來以種源多、育種育苗及催花技術優良聞名於國際。根據農委會統計資料顯示，臺灣蘭花出口主要以蝴蝶蘭及文心蘭為大宗，2021年出口金額超過1.7億美元，年增長率為19%，主力外銷市場高達8國呈現正成長，蝴蝶蘭出口金額更創下近10年新高。貿協表示，這次參與洽談的重量級買主眾多，許多都是當地蘭花產業的主要進口商，逾2成買主年營業額超過千萬美元，更不乏高達3至4千萬美元年營業額的重量級買主，如美國W商就是當地重要的蘭花栽種業者，對臺灣蝴蝶蘭的多樣品種非常青睞，此外，日本Y商及Ｚ商更積極想開發臺灣蘭花新品種，希望締造當地市場另一波商機；還有法國、紐西蘭、韓國、香港買主都是首次參加洽談會，顯見我蘭花產業的國際競爭力。馬國F商專營各式切花，他提到疫情期間反而增加當地民眾對高品質花卉的需求，因此希望引進更多富有特色的蝴蝶蘭及文心蘭，而這兩項就是臺灣最引以為傲的品種；加國T商主攻大朵花的消費零售市場，認為臺灣各式蝴蝶蘭盆花及切花非常符合當地通路需求，洽談時甚至向我商提出合作於加國設廠；越南T商坐落於當地蘭花產業最蓬勃發展的林同省，對於臺灣蘭花優勢並不陌生，盼透過此次洽談，能與臺灣優質的蝴蝶蘭種苗商建立穩定且長久的供應關係。此外，貿協指出，淨零排放趨勢席捲全球，我蘭花業者也提前布局，皇基已取得荷蘭環保MPS 認證，品質有目共睹成為洽談的熱門廠商，另蘭城國際建置數位廠區環景，直接線上帶領買主身歷其境參觀，業者指出，洽談買主有多家花店通路商，對於品質有一定要求，且不採價格競爭，非常符合目標客戶。值得一提的是，吳祚雄蘭園第一次參與線上洽談，業者表示藉由線上洽談除能於疫情期間持續開發潛在商機，更能直接獲得第一手國際市場趨勢資訊；貿協除辦理蘭花洽談會，緊接著6月台北食品展通路商採購大會、7月馬來西亞食品飲料展、9月新加坡國際食品展及澳洲國際食品展、10月巴黎國際食品展、11月高雄食品展通路商採購大會、11月上海食品展等陸續登場，攜手業者拓展海外商機。