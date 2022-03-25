2022年進入4月，本月節日多，不僅有愚人節、兒童節，還有祭祖的清明節，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考新的月份在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在4月份，充滿著能量與力量，在工作或是人際上，想要翻天覆地的做一番改革，或是一番成就，心裡的情緒非常高昂，強烈的意志已經到達了不達到目的，誓不罷休的境界，只是這種不切實際的想法，應該要予以捨棄，如果一定要強力的去執行，不僅只能原地踏步，沒有效果，反而會給你帶來相當大的壓力，所以還是以保持現況為佳。在健康上，要多注意脊椎相關的問題，有空要多做伸展。情感上，這個月的桃花增長，單身者有機會碰到心儀的對象。

幸運數字：15

吉祥方位：東北方

生肖牛

屬牛人在4月份，有許多貴人相助，有些是今生所結的善緣，有些是累世因果來報恩的人，這些人會給你帶來相當大的幫助，如果過去有什麼難題還沒有解決，這個月是個時機點。在工作事業上，本月意氣風發，如魚得水，能夠得到眾人的賞識，自己也非常的得意，然而心裡卻依然不滿足，想要有更高的成就，這種追求好還要更好的心態雖然是值得鼓勵的，但是也建議你，見好就收，太過於急功近利，反而容易失去判斷力，造成損失。

幸運數字：12

吉祥方位：西南方

生肖虎

屬虎人在4月份，位居桃花之冠，可以說是風流多情的一個月，雖然自己不招惹，但是身邊就是會出現一些仰慕者，想要與你親近，這對於單身者，當然是個不錯的機會，可以好好物色未來的伴侶，但若是有對象的人，可就要好好的節制了，盡量不要出入聲色場所，避免與異性太過於接近，以免這些桃花變成桃花煞，造成自己原本穩定的感情出現裂痕。本月財運上有一些破損的跡象，主要是因為衝動或是虛榮心，買了一些自己不是很需要的奢侈品，這部分要多加留意。

幸運數字：12

吉祥方位：西北方

生肖兔

屬兔人在4月份，變得更加的鬼靈精怪，在工作上，會有模仿或是學習他人經驗的情況，並且加以推陳出新，變成自己的新創意，或是新的工作模式，讓人耳目一新，基本上，本身的靈感是相當強盛，但是要記住，不可完全抄襲，否則容易遇上糾紛，嚴重者，更可能會惹上官司是非。另外本月煩心的雜事也非常多，有許多大大小小的事務要去處理，建議有空時，可以閉目靜坐、沉澱心靈，讓自己暫時忘卻一切，再出發時，會發現自己的思緒以及觀察力，會變得更敏銳。

幸運數字：12

吉祥方位：西方

生肖龍

屬龍人在4月份，容易遇到各式各樣的投資理財機會，每一種都讓你砰然心痛，看得眼花撩亂，都想要去嘗試，但是卻不知從何下手，其實這些都是虛無飄渺的項目，自己一定要把心性把持住，千萬不要聽信他人的推銷，落入投資陷阱，以免最後的收穫與自己的預期有很大的落差，建議要先多忍耐，不要一股腦的往裡面衝。如果是從事設計或研發類的人，這個月會有很好的創意，能夠天外飛來一筆，創造出令人為之一亮的成果。感情上要多積極主動一些，不要默默的走過，這樣會失去追求幸福的大好機會。

幸運數字：15

吉祥方位：西方

生肖蛇

屬蛇人在4月份，來到了動盪的一個月，這段時間容易遇到重大變革，例如公司改組、搬家或是突如其來的煩心事，會讓你產生巨大的壓力，感覺自己快要承受不住了，因此脾氣也會變得格外暴躁，動不動就會遷怒到他人，另外也可能會遭遇到小人來犯，要多注意身邊的女性朋友，尤其在工作上要注意女性主管，她可能會笑裡藏刀，給你穿小鞋，讓你舉步維艱，落入困境之中，雖然這個月有點坎坷，但好在本身氣運並不弱，雖然過程辛苦，但還是可以安然度過，建議可以到廟裡祭改，增旺自身能量，或是祈福求平安。

幸運數字：4

吉祥方位：北方