科技部科學園區審議會第78次會議25日於科技部舉行，通過中科3件投資案，為光電產業之晨豐光電股份有限公司中科分公司，及精密機械業之台灣開天傳動科技有限公司及俊益鋼鐵股份有限公司，投資額總計10.2億元，另有1件增資案，增資1.2億元。

中科管理局表示，晨豐光電中科分公司預計投資5億元，進駐中科二林園區設立中科分公司，產品為顯示器玻璃蓋板，主要應用於車載、娛樂、醫療等面板及戶外看板等。

關鍵技術包含表面處理、3D曲面技術、側入式玻璃導光板、直下式玻璃擴散板及特殊紋路玻璃蓋板等，具備國內最大尺寸相關的熱彎、表面處理、強化與印刷能力。

晨豐光電產品所串聯的上下游供應商範圍涵蓋從液晶螢幕(TFT-LCD)、有機電激發光顯示器螢幕(OLED)、觸控螢幕等，已取得 IATF16949車規認證。

主要客戶為國際知名車廠 Tier1 與 Tier2 廠商，產品符合顯示器整合資通訊而成的智慧座艙之需求，有助我國顯示器產業切入車載應用，使得車載用顯示面板產業在國際市場上更有競爭力，加速台灣車載應用產業升級。

此外，台灣開天傳動科技投資金額0.2億元，研發工業用傳動元件，德國KTR集團為精密傳動元件、專利、生產與銷售的全球領導廠商之一，2008年在台成立該案公司，將德國高品質工藝帶進台灣，以精密、高效聯軸器打造A＋級工具機及提升台灣各產業的品質。

60年淬煉出的傳動技術與產業經驗，結合在地應用工程師服務，提供產品選型規畫、安裝技術指導、在地大量庫存以縮短交期，獲得業界肯定，同時需求量不斷增加。

該案產品應用於九大產業領域，包括工具機、風力發電、工程機械與農業機械、泵浦與空壓機、物料移送機械、液壓、傳動技術、船舶與海事工程、發電機，具有正反轉時無背隙產生且能吸收振動的優點，尤其對於高動態的伺服傳動應用，其無背隙、吸收振動和具有足夠的剛性等優點，可以充分符合以上所述目標市場之需求。

中科管理局指出，俊益鋼鐵資金額5億元，研發、製造精密加工金屬材料，該公司專精於鋼鐵領域，近年來因應經濟發展及產業需求，積極發展更多元化的金屬產品應用於各產業領域，主力產品包括快削鋼、合金鋼等各式特殊鋼棒，應用於航太、汽車零件、精密機械零組件、醫療材料等用途，在品質與價格上廣受業界肯定，與客戶形成長期策略性夥伴關係。

俊益鋼鐵產品經過核心的超精密加工，可以改善材質之粗糙度，提升形狀、曲率的精準度，消除殘存應力，提高材料性能，增加使用壽命等。

俊益鋼鐵於2019年1月加入台灣航太A-Team 4.0聯盟，致力於成為精密科技廠商的零組件供應商，與中興大學、工研院、金屬中心等單位透過產、學、研合作方式，持續提升精密加工技術，並配合政府高科技產業政策，強化地方產業鏈結能量，共創中台灣成為智慧機械之都。