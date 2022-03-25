國家表演藝術中心董事長朱宗慶即將在4月1日任期屆滿卸任，過去長達20多年的時間，他多次在兩廳院擔任要職，也歷經SARS、以及現在仍在經歷的疫情，而表演藝術也從過去的實體演出，迎來了多元的數位時代。朱宗慶表示，無論時代如何變化，為了他熱愛的表演藝術，他始終全力以赴。（趙雙傑攝）

國家表演藝術中心董事長朱宗慶平時除了忙公務，下班時刻也經常全台看表演。（趙雙傑攝）

國家表演藝術中心董事長朱宗慶即將在4月1日任期屆滿卸任，過去長達20多年的時間，他多次在兩廳院擔任要職，也歷經SARS、以及現在仍在經歷的疫情，而表演藝術也從過去的實體演出，迎來了多元的數位時代。朱宗慶表示，無論時代如何變化，為了他熱愛的表演藝術，他始終全力以赴。

朱宗慶表示，不管對台灣還是全球，疫情帶來的變化太快，「世界各地劇場的演出節目動態，幾乎隨時都在更新，台灣的場館與表演團隊也無法倖免，所受的衝擊相當劇烈。國表藝在防疫期間每日的會議，核心焦點幾乎都集中在討論如何及時因應瞬息萬變的疫情，以及緊急協助表演藝術界度過難關。」

時代正在翻轉，受到疫情衝擊，表演藝術更加積極發展多樣線上展演，國家兩廳院近年也擴大5G專網運用，帶觀眾體驗多視角表演。朱宗慶觀察，雖然線上展演無法取代實體演出，但未來線上演出會有更多元發展，不再只是實體演出無法進行時的備案。

朱宗慶表示，作為表演藝術工作者，他十分重視演出現場和觀眾互動的感覺，但疫情這段時間的經驗，讓他不斷思考，「如果回到表演藝術的本質，線上和現場兩者是互斥，還是可並存？是替代，還是互補？使用族群重疊性為何？以及如何讓線上觀賞者移轉到劇場看現場演出？」

朱宗慶表示，即使螢幕無法完全取代劇場，「但若能讓現場演出與影像呈現相輔相成，做成後續研究用途、推廣管道，觀賞人口的累積，以及讓演出者有額外版權收入，是我所樂見的事。」

隨著卸下重任的日期將近，他表示已經做好交接準備，而不論時代如何改變，「以表演藝術的追求為核心，透過行政法人體制所實現的專業治理，是國表藝最特別、也最值得珍惜與呵護的價值。我始終以這個準則，為我所熱愛的表演藝術，全力以赴。」