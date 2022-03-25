陸軍特種作戰指揮部特戰第五營3月15日至4月1日執行「戰術任務訓練」，在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練。（鄧博仁攝）

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開為期18天的「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，官兵進行伏擊作戰等操演項目。（鄧博仁攝）

25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，官兵進行伏擊作戰等操演項目。（鄧博仁攝）

陸軍航特部戰隊25日在新竹坑子口靶場任務訓練，逼真戰傷救護過程，在泥濘地面協助受傷人員撤離。（鄧博仁攝）

陸軍航特部戰隊25日在新竹坑子口靶場任務訓練，逼真戰傷救護過程，在泥濘地面協助受傷人員撤離。（鄧博仁攝）

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開為期18天的「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，官兵進行伏擊作戰等操演項目。（鄧博仁攝）

陸軍25日於新竹坑子口靶場舉行「航特部戰術任務訓練」，槍聲大作，煙霧瀰漫，陸軍特種部隊模擬與敵人交戰。（鄧博仁攝）

陸軍航特部近期展開18天戰術任務訓練，包括橫跨四縣市、456公里行軍跟各項戰技訓練，25日在新竹坑子口靶場進行演練。因幾日的雨勢，國軍在泥濘地面協助受傷人員撤離，操演逼真的戰傷救護。 陸軍航特部特戰營18天戰術任務訓練，不分晝夜訓練，行軍456公里與各項戰術訓練，想定敵情威脅，縮短實兵演練，強化特戰部隊戰力。而首批分發到部隊的四個月軍事役男，也加入演練，有人為了一起完成訓練自願延長役期。

陸軍特戰第五營特二兵 甯尚祺：「3月30號要退伍，不過剛好遇到特五營戰術任務訓練，我想跟大家一起完成這項任務，所以延後到4月1號退伍。」 航特部表示，「戰術任務訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，是結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、縮短距離實兵演練」方式，融入歷年訓練經驗、應用射擊及陸空通聯等訓練元素，置重點於「兵種協同作戰、協力航空旅野戰基地開設、反特攻作戰及跨區增援」等課目，並運用仿真實戰演練，磨練及驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具有全方位作戰能力。