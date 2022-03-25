大展證券（6020）去年業績衝高，稅前盈餘9億5,624萬元，稅後盈餘8億5,751萬元，每股稅後盈餘達3.40元，今（25）日董事會決議通過，每股分派約2.378元現金股利，現金股利總金額為6億14萬元，將提交6月23日股東會討論決議。

大展證券表示，股東會將採視訊輔助方式，配合股東會召開，4月25日到6月23日股票停止過戶，因4月24日逢例假日，因此最後過戶時間提前為4月22日。大展證券今日股價收高21.85元，以現金股利約2.378元計算之現金殖利率為10.88％。