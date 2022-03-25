中科招商引資再傳捷報！科技部科學園區審議會今（25）日通過中科3件投資案，包括光電產業之晨豐光電、精密機械業之台灣開天傳動科技，以及俊益鋼鐵，投資額總計10.2億元；另有1件增資案，增資1.2億元。

其中，晨豐光電投資5億元，進駐中科二林園區設立中科分公司，產品為顯示器玻璃蓋板，主要應用於車載、娛樂、醫療等面板及戶外看板等。關鍵技術包含表面處理、3D曲面技術、側入式玻璃導光板、直下式玻璃擴散板及特殊紋路玻璃蓋板等，具備國內最大尺寸相關的熱彎、表面處理、強化與印刷能力。

中科管理局表示，本案產品所串聯之上下游供應商範圍涵蓋從液晶螢幕（TFT-LCD）、有機電激發光顯示器螢幕（OLED）、觸控螢幕等，已取得IATF16949車規認證，主要客戶為國際知名車廠Tier1與 Tier2廠商，產品符合顯示器整合資通訊而成的智慧座艙之需求，有助我國顯示器產業切入車載應用，使得車載用顯示面板產業在國際市場上更有競爭力，加速台灣車載應用產業升級。

此外，台灣開天傳動科技進駐中科台中園區，投資額0.2億元，主要研發工業用傳動元件（聯軸器）。德國KTR集團為精密傳動元件、專利、生產與銷售的全球領導廠商之一，2008年在台成立台灣開天傳動科技公司，將德國高品質工藝帶進台灣，以精密、高效聯軸器打造A+級工具機及提升台灣各產業的品質，60年淬煉出的傳動技術與產業經驗，結合在地應用工程師服務，提供產品選型規劃、安裝技術指導、在地大量庫存以縮短交期，獲得業界肯定，同時需求量不斷增加。

中科管理局表示，本案產品應用於九大產業領域，包括工具機、風力發電、工程機械與農業機械、泵浦與空壓機、物料移送機械、液壓、傳動技術、船舶與海事工程、發電機，具有正反轉時無背隙產生且能吸收振動的優點，尤其對於高動態的伺服傳動應用，其無背隙、吸收振動和具有足夠的剛性等優點，可充分符合上述目標市場需求。

另外，俊益鋼鐵進駐中科二林園區，投資額5億元，主要研發、製造精密加工金屬材料。俊益專精於鋼鐵領域，近年因應經濟發展及產業需求，積極發展更多元化的金屬產品應用於各產業領域，主力產品包括快削鋼、合金鋼等各式特殊鋼棒，應用於航太、汽車零件、精密機械零組件、醫療材料等用途，在品質與價格上廣受業界肯定，與客戶形成長期策略性夥伴關係。

俊益鋼鐵產品經過核心之超精密加工，可以改善材質之粗糙度，提升形狀、曲率的精準度，消除殘存應力，提高材料性能，增加使用壽命等。俊益鋼鐵於108年1月加入台灣航太A-Team 4.0聯盟，致力於成為精密科技廠商的零組件供應商，與中興大學、工研院、金屬中心等單位透過產、學、研合作方式，持續提升精密加工技術，並配合政府高科技產業政策，強化地方產業鏈結能量，共創中台灣成為智慧機械之都。