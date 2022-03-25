國立海洋科技博物館興建的「潮境智能海洋館」(i OCEAN)，25日開幕，這座採用智崴資訊（5263）技術的數位智能海洋館，是北北基首座結合海洋生物與模擬數位科技的虛實整合實境水族館、及海洋生物復育基地。

智崴集團25日表示，在國立海洋科技博物館內的潮境智能海洋館，所設計規劃的探索體驗，是以當地海洋的特色，結合互動模擬科技所打造而成。一樓的「潮境之賓」巨幕迎賓區，除了有高解析度的數位海洋內容展示之外，也結合5G傳輸技術，將海科館所復育的海底美景即時呈現於此。

智崴說，「潮水彩繪」的創意水族箱，將孩子於畫紙上，揮灑對於海洋的創意想像，躍然於投影牆面，提供親子同樂的繪畫互動空間；「潮間走廊」展間的三大互動體驗區域，包含生物保衛站「海豹家族」，以姿態辨識的互動科技讓遊客餵食可愛的小海豹；個人電影院「N次元先鋒號」，遊客將乘坐在舒適的個人化體感座椅，透過VR的360度畫面，進入海平面下，在巨型海藻森林與沙丁魚風暴中穿梭，與海洋生物共舞；「VR海洋保衛者」，讓遊客化身為潛水艇中的海洋保衛員，藉由操作VR潛望鏡尋找海中的廢棄物，與其他體驗者一起拯救海洋生物。

智崴指出，潮境智能海洋館是智崴首創結合實體水缸、互動體驗、VR虛擬實境、沉浸式影像技術、以及體感科技的全新體驗館，讓民眾以前所未有的方式，進入虛實相融的海洋元宇宙。

智崴集團表示，許多國際上的水族館、動物園，已逐漸開始降低實體動物的飼養比例，並且開始擁抱結合數位教育內容的遊樂設備，達到寓教於樂(Edutainment)的體驗。

例如，2016年智崴於荷蘭野生動物園打造的極地探索館，該座遊樂設備至今都名列遊客最喜愛的體驗館榜首，而近年海外的天文館、水族館、動物園業者等亦主動洽詢數位內容結合教育的體感娛樂產品，顯見數位教育結合體感娛樂，將會是未來體驗教育不可或缺的重要形式。