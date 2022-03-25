全宇-KY（4148）走過營運低谷後，2021年營收21.97億元，交出年增33.76％佳績，稅後淨利2.36億元，年增141.07％，毛利率為27.05％，EPS 3.09元。董事會25日通過擬配發每股現金股利1.5元。

營運已逐步回復榮面的全宇，2021年不僅維持單月營收年增雙位數的成長，面臨國際油棕價格及原物料價格的攀升，也因產品組合、產能調配及採購佈局上都展現出良好的管理節奏，業績有亮麗表現。尤其是第四季，為反應原物料價格的上揚，新客戶及非標案客戶的產品價格亦調漲下，單季毛利率在經過12個季度後重新突破三成，2021年第四季單季達32.61%，較2020年同期增加11.08個百分點。

受到俄烏戰爭的影響，馬來西亞油棕局近期將今年上半年的國際油棕價格（CPO price）從每噸4,000馬幣上調到每噸5,000馬幣以上的高點。高昂的油棕價格、短缺的種植及採收人力以及浮動的原物料價格促使農民更積極的轉向生化複合肥料的採用，目前有超過八成的小農客戶自原本的化學肥料施用改為生化複合肥料。

該公司自二月營收站回兩億大關後，樂觀看待後續營運發展，除第一季可望淡季不淡外，也將持續拓展微生物、植物疫苗及保健食品業務，預期2022將重返高峰。