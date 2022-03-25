立凱電（立凱-KY，5227）公布去年度財報，全年每股稅後淨損9.31元，董事會決議不派發股利；同時公司也宣布，獨立董事沈維民辭任，並轉任立凱電永續發展委員會主席。

根據立凱電公布的財報，2021年全年合併營收3.13億元，稅後淨損5.59億元，每股稅後淨損9.31元，隨著新冠肺炎疫情影響減緩，客戶測試或產銷需求逐漸恢復或成長，且公司開發新客戶有所進展，使營收年增117％，稅後虧損減少18％。

立凱電強調，2021年全年稅後淨損係包含上半年度認列帳上剩餘應收五龍公司債債權的2.85億元評價減損（不影響公司現金流量），若不計此資產評價減損之業內虧損2.74億元，較去年縮減28％。

此外，立凱電也宣布，依金融主管機關對台灣上市櫃公司之公司治理標準，建議獨立董事任期不宜超過三屆，且本屆董事會任期將至2023年4月9日止，獨立董事沈維民已連續擔任本公司四屆董事會成員，因此沈維民辭任獨董，並轉任永續發展委員會主席，繼續列席董事會推動公司治理與風險管理。

立凱電今年度正式將企業社會責任委員會名稱修改為永續發展委員會，並擴增風險管理之職責，沈維民為永續發展委員會之委員，該委員會一致推舉沈維民擔任主席，協助監督公司風險管理之運作及提升永續發展之理念。

同時為能傳承立凱電之公司治理傳統，亦推薦同為優秀及專業之教授被提名新任獨立董事人選，公司將納入評估並依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法進行。