高通技術公司於2022智慧城市展高雄展區中攜手產業夥伴展出智慧工安監控應用。該解決方案整合亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）和英業達，以多端點、高解析的即時影像辨識，確保企業內部及生產線人員的工作安全。

同時，高通區域業務經理呂承翰也於智慧城市展的數位轉型大講堂中，以「5G驅動的智慧製造」為題分享5G技術為製造業數位轉型帶來的優勢及潛力。5G包含6GHz以下和毫米波頻段的高速、大頻寬、低延遲特性，結合工業物聯網（IIoT）、智慧終端裝置及AI運算，已經推動智慧製造的多元應用，包括工安維繫、製程最佳化、預防性維修、供應鏈整合等。

高通的5G技術能藉由支援增強型超可靠低延遲通訊（eURLLC）、增強型行動寬頻（eMBB）等功能，滿足工廠自動化、設備與機器的任務關鍵控管等需求，協助驅動未來工廠，並加速過渡至工業4.0的轉型。

高通也藉由包括微秒級同步的時間敏感網路（TSN）、具超可靠度的多點協作技術（CoMP）、公分級準確度的室內精準定位等技術創新，進一步提升裝置對裝置的通訊效率。未來在工廠的每個角落，都能享受大頻寬、低延遲的超高速無線通訊，無縫連結智慧製造的每一個環節。

此次高通與AWS展示的PPE監測系統，導入國內IT大廠英業達開發的智慧邊緣運算盒5G AI Edge Box，內建高通專為AI運算打造的高通Cloud AI100雲端加速器，內含高達16組AI運算核心、配備144MB高速靜態存取記憶體（SRAM）、具每秒處理多達70兆次運算（TOPS）的運算效能；不僅快速精準且大幅降低功耗，每瓦運算效能在市場上遙遙領先。

此外，5G AI Edge Box配備高通Snapdragon X55數據機射頻系統，支援毫米波與6 GHz以下頻譜的所有關鍵區域與頻段，充份簡化通訊網路架構。