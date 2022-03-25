汝鎏國小綜合球場地面出現嚴重斑駁、龜裂，立委楊瓊瓔服務處前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市汝鎏國小綜合球場是學校師生及附近社區民眾運動休憩主要場地，由於場域地面出現斑駁、龜裂，凹凸不平遇雨便造成許多水窪，補丁多次已不堪使用。立委楊瓊瓔25日前往會勘爭取整修工程經費，教育局同意將補助240萬元，最快暑假期間可動工。

大雅區汝鎏國小校長紀國揚表示，綜合球場是全校師生及忠義、六寶里附近民眾至校園運動重要場所，因年限已高，加上超量使用，地面凹凸不平，安全實有疑慮，為保障師生及社區使用民眾之安全，綜合球場整修更新實有必要。

附近張姓民眾指出，傍晚常到該運動場跑步，由於現況場地老舊、斑駁、裂縫遍布，許多受損地方補丁再補丁，已不堪使用，且不平整水泥地面容易造成運動傷害，可以說是危機四伏。

市議員吳顯森服務處長吳呈賢認為，學校綜合球場修補多次，但仍相當不平整、多處破損凹陷，唯有重新鋪設才能讓不平整問題改善，市長盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，就應提供更安全運動環境。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，校園運動設施要能和在地居民生活做連結，因此校園內老舊設備更新、維護刻不容緩，需要政府多支持。

教育局副局長葉俊傑認為，為避免學童運動受傷，有必要儘快改善綜合球場設備，將儘快協助學校核撥相關工程經費240萬元，下週就會給學校核定函，要求再暑假期間施工。

忠義里長林義木及家長會長許雅菁說，過去每次到汝鎏國小看到龜裂破損的綜合球場，都很擔心孩子運動時的安全狀況，因此日前便向楊瓊瓔委員及吳顯森議員服務處反映，感謝楊立委及吳議員幫忙爭取經費，希望給孩子們一個更美觀、更完善的球場。