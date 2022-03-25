台中市東海大學25日舉行「綜合活動大樓」動土典禮，設有專用羽球館、籃球場、體適能教室、韻律室、健身房等及環繞建物的室內跑道；總樓地板面積9904.19平方公尺，為地下1層地上3層綠建築，將和舊體育館比鄰，打造新體育園區，除校內也結合校外運動活動，朝推動全民運動而努力。

東海大學董事長吳清邁表示，這座美麗的校園讓我們的校友們有美好的回憶，綜合活動大樓因熱心校友的捐獻及楊瑞祥校友的大力支持，未來期望綜合大樓會成為東海大學的新地標。

校長張國恩表示，要感謝非常多校友及師長們為綜合活動大樓的努力，緊接著的工程將越來越重要，因希望能保持永續的校園，也期望彰慶營造能保持東海的優美環境及綠色建築的概念，相信如此便能落實東海對於永續校園的發展。

新聞局長鄭照新表示，東海的人文精神、在自由的校風中不失沉穩，是台中人文精神的標竿，未來希望台中市政府與東海大學有更多的合作，打造更多利於市民與社區的設施。而綜合活動大樓的落成，不僅具傳統人文精神更能在人文中創新讓台中正面陽光精神發揚光大。

校方表示，新建之綜合活動大樓從校園發展的建築空間組織的架構中，打造校園建築精神重新創造屬於新時代的人文思想建築，同時整合周邊既有空間機能，形成一完整校園運動生活園區，為東海邁向下個世代，寫下承先啟後的註解。

校方指出，綜合活動大樓坐落於原有體育場館東側，現有網球場及籃排球場。工程案於01月25日辦理工程發包，鋼骨鋼筋混凝造，總工程預計113年2月完工取得使用執照。因應少子化時代，未來讓莘莘學子除了讀書，不用到校外也能擁有休閒健身空間。