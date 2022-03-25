韓國人氣男星李準基當年在電影《王的男人》中，以俊美顏值加上完美演繹陰柔氣質，票房開紅盤外他的知名度也扶搖直上，至今已是收視保證；今年4月李準基要滿40歲，不久前卻在電視劇中飾演高中生，穿制服模樣毫無違和感，也傳出他靠超嚴格飲食管理，戒掉碳水化合物長達6年，才能這樣凍齡。

李準基在休息一年沒有電視劇作品後，不久前證實正在拍新劇《Again My Life》，他也不時在IG分享工作照或花絮，有眼尖粉絲注意到李準基穿著高中制服的樣子太逆齡，相當震驚；原來因為劇情需要，李準基要演出高中生，因此有穿制服的畫面，沒想到今年4月滿40歲的他，居然毫無違和感。

今年4月李準基要滿40歲，不久前卻在電視劇中飾演高中生，穿制服模樣毫無違和感。(圖/ 摘自IG)

而李準基從出道至今外貌幾乎沒太大變化，先前他曾分享自己日常習慣，其中他從34歲時決定戒掉碳水化合物，進行超嚴格飲食管理，平時大多食用豆腐和雞肉製作的料理，維持此習慣長達6年，更是現在進行式；許多網友得知李準基習慣簡直快逼死人，紛紛讚嘆根本非常人能做到。

有網友還把多位和李準基年紀相仿的男星拿來比較，連公共財等級的男神玄彬，和李準基穿制服照片放在一起，演父子都不會奇怪；但一些粉絲認為玄彬是長得成熟有男人味，和娃娃臉的李準基不能拿來這樣比。