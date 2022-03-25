勞動部25日公布近幾年應屆畢業青年的工作流向，從投保資料發現，近幾年青年畢業後多喜歡選擇批發零售業，但畢業後一段時間卻流向製造業。勞動部官員分析，這可能與青年一開始的生活經驗多與服務業有關、所以畢業後會先選擇熟悉的產業，但工作幾年之後，會逐步轉移至其他行業，未來也會依照這趨勢、以製造業的思維，帶給青年更多認識製造業的機會。

勞動部「投資青年就業方案」單一入口網，集結求職面試及釐清職涯方向的線上服務與影音資源，讓青年朋友隨時隨地操作及閱覽，累積求職準備經驗值。因應疫情影響及青年偏好使用網路的習慣，勞動部表示，持續加強推動線上服務，在近青年節的同時，勞動部更在統整所有青年就業資訊的「投資青年就業方案」單一入口專網上，增設「求職歷程開箱趣」、「職涯影音」及「YOUTH職涯」3大線上服務資源，希望藉由數位工具的特色，增加服務的「可近性」、「即時性」、「互動性」與「重複使用性」。

其中，為青年設置的線上就業諮詢平台「YOUTH職涯」去年開始啟用，青年線上預約即可由專業就業諮詢顧問進行線上1對1諮詢服務，結合數位網路技術，打破時間及地點之限制，讓青年拿起手機就可以得到職涯上的幫助，從啟用至今累積有3,879人透過這網站探索職涯。

同時，為了解青年的畢業後的求職變化，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，據統計，2020年應屆畢業生有27.9萬人，同年10月投保就業有14.2萬人，其中從事批發及零售業最高、有18.69％，製造業僅15.65％、醫療保健及社工服務業為12.98％，但經過15個月後，青年投入比例最高的行業轉變成為製造業、比例已高達19.7％、批發及零售業降至17.25％、醫療保健及社工服務業則為12.63％。在整體行業中，以住宿及餐飲業下跌的幅度最大，從剛畢業的9.42％、變成畢業15個月後的6.39％。

陳世昌說，為扣除疫情因素，回頭看2016年6月的畢業生，在同年10月時，以投保資料作為參考、就業人數為13.6萬人為基準，原本在批發及零售業工作的比例為20.44％、製造業有16％、醫療保健及社工服務業為12.64％，但經過5年的變化後，製造業的比例大幅度提升至24.3％、住宿及餐飲業為17.39％、醫療保健及社工服務業為10.87％，「一樣是從批發及零售業往製造業流動」，同樣降幅最大的仍是住宿及餐飲業，從8.94％降至4.67％。