民進黨花蓮縣公職人員登記截止，其中花蓮市長選舉，原有黨內多人被點名可能參選，在最後一刻，由現任花蓮市民代表謝豪杰轉戰登記參選市長。35歲謝豪杰，初次擔任代表，因選區有同志參選競爭，恐面臨「黨內互打」，因此轉而挑戰難度更高的花蓮市長，一般認為，因花蓮市選民結構處於藍大於綠，將面臨一場硬戰。

他在臉書像市民朋友說「豪杰要分享一個重大決定」，將投入年底花蓮市長選舉，爭取花蓮市民支持認同。謝豪杰表示，年底選舉，是所有花蓮公民對未來4年公僕的集體面試。民進黨推出眾多年輕新人，充滿熱情非常傑出，絕對比當年的他更優秀，更能勝任市民代表職責。

他個人深思下一步，與優秀同黨同志競爭非我所樂見，也非我的個性。在花蓮市，需要有人挑戰單一政黨獨大的良性競爭；在花蓮市，需要有人扛起責任，和各級候選人並肩串聯，爭取最大席次。

謝豪杰認為，政治有時很複雜，但透過民主制度，他才有機會為大家服務。政治有時也很簡單，花蓮政治版圖客觀事實長期藍大於綠，但已故的田智宣市長曾親身示範，相信良善理念，勇於嘗試困難但有意義的事，正是年輕人該全力一搏的精神！

花蓮市10萬人口，占全縣3分之1強，市長選舉一向都是藍綠兵家必爭之地。現任國民黨籍市長魏嘉賢年底將任滿，市長之爭以政治板塊來看，藍營居優勢，國民黨內有魏嘉賢的弟弟魏嘉彥、前副議長林連明之子林宗昆及吳東昇表態競逐，3人都是現任縣議員，也都是熱門人選，雖3人都表現出君子之爭風度，但內部勢必將有激烈競逐。