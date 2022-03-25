中國大陸上海徐匯區一張隔離封條，近日在微博瘋傳，因為上面寫著，隔離期間自2022年3月19日起至2202年4月1日，共計隔離180年！網友在微博留言，徐匯區太狠了吧！ 180年後又是一條好漢！

大陸國家衛健委公布22日本土單日確診4937人，其中上海仍是疫情主要城市，新增4例新冠肺炎本土確診、977例本土無症狀感染者，單日確診數再創新高。

大陸國家衛健委23日公布，統計22日全大陸的本土確診人數為4937人，包含本土確診2591人與無症狀感染者2346人、涉及21個省市。而上海22日本土確診人數也達到981例、逼近千人的單日新高紀錄。

而上海徐匯區一張隔離封條，近日在微博瘋傳，因為上面寫著，隔離期間自2022年3月19日起至2202年4月1日，共計隔離180年！

網友在微博留言，180年掐指一算差不多8代人，徐匯區太狠了吧！這是被佛祖壓在五指山下呀！是吃了唐僧肉吧！恐怕要成仙了哦，這輩子還有機會出去嗎？ 180年後又是一條好漢！