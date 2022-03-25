童仲彥在宜蘭監獄的第一餐有紅燒硬尾魚等菜色。（宜蘭監獄提供／李忠一宜蘭傳真）

台北地檢署囑託宜蘭地檢署代執行發監，通知前台北市議員童仲彥今天（25日）上午10時到宜檢報到入監，但直到下午3時36分童仲彥才現身，他解釋說，是因為忘了帶身分證與健保卡才折返，再搭計程車到宜蘭，經檢方簽發執行指揮書後發監執行，童仲彥入監後的第一餐有紅燒硬尾魚等菜色，面對外界關注童仲彥的狀況，宜蘭監獄表示，會依規定先隔離14天，其他無可奉告。

童仲彥尚未抵達宜檢前，檢方說明入監通知書合法送達，如童仲彥沒有報到，檢方將依法拘提，遲到近6小時後童仲彥現身，報到前他向媒體解釋遲到的原因，童曾在臉書預告4月22日辦理婚宴與入監惜別會，但提前入監，他回應「就尊重執行處。」

童仲彥一身輕便，只帶了隨身衣物，戴著帽子掩飾已剪短的頭髮，經檢察官審查資料無誤，簽發執行指揮書，由檢方發監執行，下午4時26分他上了囚車，童仲彥在宜蘭監獄的第一餐有紅燒硬尾魚、豆豉肉醬、豆芽菜，還有一碗肉羹湯。