少子化影響毛小孩成了許多家庭新寵，台北市稻江商職廣告設計科鎖定寵物經濟夯，以「寵物當家」為畢業展主題，融入ACG(動漫遊戲)元素、搭配毛小孩需求，設計出風味獨特手搖杯、友善鳥類咖啡及可愛造型寵物罐頭等週邊商品，各式創意商品萌翻天，展現卓越教學成果。

稻江商職廣設科「屋托幫寵物陪伴中心」學生團隊向醒吾科大陳義文校長（中）介紹理念發想。(戴志揚翻攝)

第一名羽你有約主題調飲專賣店（手搖杯專賣店）組長彭思茵(左)及副組長陳秋樺(右)介紹自創飲料。(戴志揚翻攝)

稻江商職廣告設計科今(25)日於台北車站地下街第四廣場，舉行「第46屆廣告設計科畢業展-寵物當家」，學生用創意賣商品，把寵物周邊產品融入設計及創造中，加強寵物商品的可用性、實用性、安全性、可看性及購買性。廣告設計科並與商業經營科的寵物經營組結合創作，一起推廣寵物經濟。

稻江商職林淑珍校長表示，第46屆廣告設計科畢業展，結合了理論與實務設計特點，利用本校商業經營科寵物經營組的設備與課程，了解寵物需求以及周邊產品設計的發展，也就是所謂的實務與理論並行，同學從了解寵物的生態、寵物的需求、寵物的特徵、寵物的種類、去發展出一系列的寵物商品，並將每一個寵物店家做成C I S系列讓寵物商店更有可看性與完整性。

第二名青羽鳥咖啡舖（友善鳥類咖啡廳）組長蕭沛妮(中)介紹創作理念，陳怡安(左)及李鈺貞(右)介紹自創商品。(戴志揚翻攝)

第三名屋托幫寵物陪伴中心（寵物陪伴中心）組長葉姿妤及副組長陳采妮介紹設計理念就是希望以陪伴為主，希望寵物也能安撫人們的心靈，人們也能對浪浪有所回饋。(戴志揚翻攝)

稻江商職廣告設計科毛麗瑛主任表示，這次設計組別分為：青羽鳥咖啡舖（友善鳥類咖啡廳）、AGO寵物超商（鴨與烏龜寵物商品）、心の盒寵物學院（狗狗技能訓練學校）、園掌泡泡研究室（手工香皂）、華麗署寄宿旅館（倉鼠兔子寄宿旅店）、螢伙蟲寵物食品工坊（寵物食品工坊）、羽你有約主題調飲專賣店（手搖杯專賣店）、屋托幫寵物陪伴中心（寵物陪伴中心），共八組，每一組都別具風格，各有特色。加上四年前成立的電競團隊得獎無數，讓稻江商職實力更堅強。

為了鼓勵參展學生發揮無限創意爭取最高榮譽，學生都把三年的所學一次完整的呈現出來，再加上指導老師分組指導互相競爭，讓同學在學習中學會了競爭以及爭取最高榮譽決心，經評審遴選出前三名羽你有約主題調飲專賣店、青羽鳥咖啡舖及屋托幫寵物陪伴中心，並頒發獎金與獎狀。

稻江商職廣設科畢業展與商業經營科的寵物經營組結合創作，一起推廣寵物經濟。(戴志揚翻攝)

獲得第一名羽你有約主題調飲專賣店彭思茵組長表示，她們設計的手搖杯專賣店以ACG題材結合貓頭鷹意像，主打隨著逐漸長大的人們，被步調忙的城市所同化，利用漫畫遊戲的主人公一樣，暫時停下腳步與他們一起喝杯可口的飲料，來一場放鬆的甜蜜約會吧。

第二名青羽鳥咖啡舖組長蕭沛妮強調，創作理念希望藉由青鳥的寓意，結合咖啡廳營造出幸福與療癒的感覺，並獲得重新展開羽翼翱翔的動力；第三名屋托幫寵物陪伴中心副組長陳采妮說明屋托幫取自諧音烏托邦，是以陪伴為主的小店，給那些在生活中有苦卻說不出的人可以去的好地方。

稻江商職商業經營科翁愛萍主任表示，把商業經營科分成了商業經營組及寵物經營組，寵物經營組這次參與「寵物當家」畢業展，不只是希望培育學生在畢業後有一個洗手槽就能創業幫寵物洗澡，也希望能把寵物經營永續下去。台灣芭克麗寵物美容俱樂部林威宜會長指出，稲江高職商業經營科寵物經營組與台灣芭克麗寵物美容俱樂部產學合作，培訓人才創造升學就業人才培養。

看準毛小孩商機，醒吾科技大學已開設「寵物美容專業訓練班」，邀請卓越師資專業輔助寵物美容考照，搭配東森寵物雲接軌就業，一條鞭打造毛小孩商機！醒吾科大校長陳義文參觀展覽後表示，看到學生作品的表達用心，高三同學這三年來的努力也都得到很好的佳績，醒吾有寵物及電競相關課程，也歡迎同學來醒吾科大就讀。