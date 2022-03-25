由嘉義縣大林鎮的年輕人組成的「大林好」團隊實體據點25日開幕，未來將作為在地諮詢窗口，也是青年培力工作站。（大林好團隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

由大林青年所創立的大林好團隊，25日在大林鎮成立首座青年培力工作站「大林好X直販所」，大林好團隊日前通過地方創生青年培力工作站計畫拿到經費，除原先在自媒體平台的在地產業介紹外，更承租老屋作活化，未來將作為地方諮詢窗口、銷售在地農特產的場域。

大林好團隊自2021年初由4位大林青年成立，目前團隊共有6人，團隊成員周仕昌說，一開始是以年輕人的角度開始記錄大林這片土地、人與人之間溫暖的時刻，希望透過文字和影音將這些片刻拼湊起來，詮釋出貼近在地的文章，此外團隊也極力爭取外部資源，希望讓大家認識大林、知道大林的好，今年1月從近300件地方創生提案中脫穎而出，獲得111年度國家發展委員會地方創生青年培力工作站計畫300萬元補助。

大林好的據點就位於大林鎮民代表江明赫先前承租並整理的大林鎮中山路上的濟陽衍派街屋「翹嘴秋茶店仔」，江明赫說，看見年輕人回鄉想做不同的事情，就全力支持他們，將翹嘴秋茶店仔的經營全權交給大林好團隊，也因年輕人的加入，讓大林地方有了新的活力投入，看見不同的新活力。

大林好團隊指出，除了持續透過「大林好」網路自媒體平台報導在地產業與公共事務，引發群眾對在地的認同感與互動外，未來「大林好X直販所」將擔任地方諮詢窗口、大林在地導覽、營造學子閱讀及青年共享交流空間、銷售在地農特產品等。