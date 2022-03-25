夫妻婚後如何維持家計是一大學問，一名人夫抱怨，婚前和老婆說好家裡所有開銷都由他負擔，但沒想到他月入9萬元仍不夠全家人花用，甚至連吃飯都還要跟同事借錢，讓他相當崩潰，不少網友看完也傻眼直呼，「好慘，你是娶了個公主回家嗎」。

原PO在臉書粉專《靠北女友my girl》發文表示，結婚後和老婆說好，家裡所有開銷都由他的薪水支付，老婆的工資自己收好就好，真的不夠會再請她幫忙，不料這個決定卻是他惡夢的開始。

原PO透露，他每月要支出房貸2萬7000元、請媽媽顧小孩5000元，還有水電費、停車費和幼稚園費用，「基本上發薪日一到，什麼都沒做就先扣4萬元」，再加上上班的訂餐費、每天外食和假日去家庭旅行等支出，一個月就要花7萬元左右。

原PO感嘆，原本一個月還能存1、2萬元，但老婆認為他太會花錢，便要求他把提款卡交出來，之後的錢都由她保管，結果對方根本不會管錢，帳單全都放到過期，連說好每周會給零用錢也沒有給他，害他只能跟同事借錢吃飯，且下班後和老婆吃飯的費用還是由他買單，讓他氣得大罵對方「有夠得寸進尺」。

貼文一出，不少網友回應，「最怕老婆不會管帳記帳又愛當王」、「好慘，你是娶了個公主回家嗎」、「這不是養老婆，這是養會生孩子的公主」、「娶到金錢觀念不足的小朋友，你辛苦了」、「有夠不負責任的管錢方式，猜她一定都沒規劃」、「拿回來自己管，不然會被花光光的」。