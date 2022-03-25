民進黨2022九合一選舉布局陸續展開，屏東縣將在四月初進行初選，而同樣需要進行民調初選的新竹市長候選人成為關注焦點，目前以行政院顧問鄭宏輝接棒的呼聲最高，此外也傳出可能由行政院政務委員羅秉成、民進黨副秘書長林飛帆加入初選，但此傳聞已遭兩人否認。

鄭宏輝說，民進黨素來以最強候選人作為選舉提名的原則，這是民進黨多年來得以站穩民意支持的憑藉，一次次經過選舉深化支持基礎，才有今日局面。最強候選人永遠應該是所有民進黨員一致的共識，民進黨全代會去年通過的縣市長提名特別條例，以民調初選決出最強候選人，也是基於同樣的精神。

近日再傳行政院政務委員羅秉成將參加新竹市長初選民調，鄭宏輝表示，羅秉成是鄭所敬重的政務委員，對於初選民調消息看法仍然一樣，民進黨人才濟濟，強者如雲，最激烈的競爭才有最好的候選人，樂見全國優秀人才共逐市長要職。真金不怕火煉，民主就是在競爭中選出最優秀的人才。

鄭宏輝喊話，新竹市作為全台灣的經濟火車頭，新竹市長的繼任人選當然備受關注，而他將一如既往，對新竹熱忱服務到底，歡迎大家常來服務處坐坐，暢聊升級新竹的理想，一個更好的新竹正在等著大家。