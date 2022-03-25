18歲公民權修憲案今日立法院三讀通過，並將於修憲案公告期過後，交由公民共同複決。副總統賴清德今在臉書表示，讓年輕世代能真正決定自己的未來，不僅是國際的趨勢、不分黨派與世代的期待，也是台灣民主向前的關鍵。

賴清德說，接下來，修憲案將進入複決階段，他也期盼，朝野政黨、社會各界能一起支持，共同為年輕世代投下同意票，實現18歲公民權，讓青年力量為台灣帶來更好的改變。

賴清德說，18歲，是充滿希望與熱情的年紀，懷抱著理想的青年朋友們，更是點亮台灣未來的重要力量。