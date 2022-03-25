想要養出美肌，最重要的就是每天的清潔步驟，迪奧、THREE、suisai、FANCL、Wonder Bath推出洗顏新品，不但能徹底潔淨臉部肌膚，綿密的泡泡、療癒的香氣讓洗臉過程成為一種享受，洗後迎來細緻透亮好膚質。

▍1.迪奧雪晶靈極亮光采潔顏乳

迪奧全新升級推出「雪晶靈極亮光采潔顏乳」，擁有輕盈柔細的淨膚泡沫，能溫柔帶走肌膚多餘油脂、汙垢、老廢角質，全面淨化肌膚煥發純淨光采。後續保養推薦使用「迪奧雪晶靈極亮光采輕凝霜」，是迪奧首款4QD乳霜，以雪絨花複合物2.0為核心，並結合抗油光的鋅、維他命C與冰河水成分，打造全新4QD重啟光肌科技，針對膚色、膚質、均勻度、透亮度四大面向，為肌膚帶來透亮、細緻、舒緩與抗油光4大功效，使肌膚全面勻淨綻光。

迪奧雪晶靈極亮光采潔顏乳。（圖／品牌提供）

日本迪奧形象大使Cocomi與迪奧雪晶靈極亮光采精華、迪奧雪晶靈極亮光采輕凝霜。（圖／品牌提供）

▍2.迪奧極淨舒緩潔顏慕斯

迪奧極淨舒緩潔顏慕斯為肌膚淨化髒污、啟動保養，獨家蘊含源自全新迪奧花園的「法國白睡蓮精萃」，不僅能深入肌膚徹底洗淨殘妝與油脂，更可全面淨化累積於肌膚表層的空氣髒污，賦予肌膚煥然一新的極淨舒暢；創新成分可同時啟動肌膚保養工序，有感舒緩肌膚、強化肌膚防禦、維持pH值平衡，並提供肌膚長達6小時的潤澤保濕，洗後肌膚淨透光亮，綻放明亮好膚質。

迪奧極淨舒緩潔顏慕斯。（圖／品牌提供）

▍3.THREE極致活顏潔顏皂R

THREE今年春天全新推出「極致活顏潔顏皂R」，以具有優異保養功效的植物成分，溫和卻牢牢吸附髒污，使肌膚維持澄淨，是一款保養型潔顏皂。玫瑰精油為主調所調和的複方精油香味及富含的美容成分，細緻泡沫溫和潔淨肌膚，療癒放鬆身心，修護成人痘或是敏感肌膚，迎來充滿透明感且細膩柔滑的質感膚質。

THREE極致活顏潔顏皂R可搓揉出濃密的泡沫。（邱映慈攝）

▍4.suisai淨透酵素粉N抹茶那提香

suisai「淨透酵素粉N抹茶那提香」化身抹茶粉幫肌膚清除黑頭粉刺、角栓與老廢角質，改善肌膚粗糙，重現平滑。使用過程散發療癒的抹茶牛奶香味，清潔的同時增加五感體驗，洗後肌膚如絲般光滑、柔軟，舒暢又有活力。

suisai淨透酵素粉N抹茶那提香。（邱映慈攝）

▍5.FANCL淨膚柔滑潔顏粉環境永續限定版

FANCL聯手日本橫濱市立東高等學校「可持續研究部」學生，為人氣商品設計新裝，限量推出「淨膚柔滑潔顏粉環境永續限定版」，瓶身上相連的地球、人物、動物、植物插圖，象徵著彼此緊密相扣的連結，傳遞環境永續的重要性。淨膚柔滑潔顏粉採用對肌膚有益的零防腐劑、氨基酸系清潔配方，綿密細緻泡沫能徹底洗淨髒汙與老廢角質。限定版瓶身採用100%植物來源塑料容器，減低碳排量，為養護美膚、永續地球環境付諸友善行動。

FANCL淨膚柔滑潔顏粉環境永續限定版。（圖／品牌提供）

▍6.Wonder Bath蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露

Wonder Bath「蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露」靈感源自健康飲食的「超級食物」概念，結合四大色系蔬果營養，每款潔顏露皆添加了10種以上天然蔬果精華，潔顏同時卸妝，將毛孔看不見的髒汙微粒確實代謝，一抹自動發泡，綿密泡泡先深層淨化、再滋養調理，猶如肌膚的「天然蔬果汁」，療癒淨化超有感。