國文能力不好，抱怨反被虧！1名網友日前曬出1張罰單，內容是「機車行駛在禁行機車道」而遭開罰，但網友卻痛批政府對機車趕盡殺絕，不過好笑的是，他疑似是將開罰理由看成「機車禁止行駛機車道」才認為不合理，其他網友紛紛留言笑說「你的中文理解能力真是令人感到憂心」、「國文老師在哭泣」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張罰單照片，罰單的違規事項寫「機車行駛禁行機車道」，地點是在板橋區中山路2段，由新北市警察局開單，部過該名網友痛批「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？」他說該罰單不是他的，只是不滿政府作為。

1名網友曬出罰單痛批政府對機車趕盡殺絕，不過他疑似是將開罰理由看成「機車禁止行駛機車道」才認為不合理，其他網友紛紛笑說國文老師在哭泣。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過原PO在文章中將「機車行駛禁行機車道」誤寫成「機車禁止行駛機車道」，反而吸引網友留言「你的中文理解能力真是令人感到憂心」、「我不知該建議你看眼科，還是應該去補習國文，總之你搞得我好亂啊」、「您的歷任國文老師在哭泣中」、「認真上課學中文」、「一定是沒印注音害你看不到中文，誰要下臺負責」。

也有網友說「中文真的很難，我自己被拍檢舉都不會PO上來，因為做錯就錯有什麼好反駁的」、「你搞得我好亂啊」、「原來某立委提議國考廢除國文，是為你開方便門啊」。