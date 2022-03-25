政大於25日舉辦「俄烏戰爭對雙方及世局的影響」座談會。與會專家指出，俄烏戰爭至今，俄羅斯已經沒有退路，烏克蘭如若不在談判上大幅讓步的話，俄羅斯可能不惜對烏克蘭動用核武向烏克蘭及國際社會加以威懾。俄羅斯目前也有決心去挺過西方的經濟制裁，認為在高油價及通膨環境下，西方不可能一直長期制裁下去。

前國安會諮詢委員邱坤玄在會上表示，北約東擴五次已達到俄羅斯邊界，而俄羅斯對於疆土的安全特別敏感，歷史上不管是拿破崙或納粹都曾打到俄羅斯莫斯科。這也讓俄羅斯對疆土的不安全感與生俱在。西方國家應該清楚，任何強大的國家絕對不可能讓一個敵對勢力的集團或國家出現在家門口，就如同韓戰時中國出兵北韓將美國排除出去一樣。也如同1962年古巴危機時，美國同樣不能忍受蘇聯在古巴部署射程範圍涵蓋全美的飛彈，美國如今在烏克蘭做同樣的事，成為此次俄烏戰爭的起因。

國防安全研究院副研究員劉蕭翔指出，俄羅斯此次入侵烏克蘭可能誤判了形勢，因為當地正逢換季導致地面泥濘，不適合大規模軍隊作戰，俄羅斯無法維持2014年克里米亞閃電戰的模式。在戰局艱難、損兵折將之下，俄羅斯要的絕對不只是阻止北約東擴，而是會要得更多。因此俄羅斯當前絕對不想與烏克蘭談判，要到擴大戰果才會談。這也將導致俄烏雙方目前無法談判。烏克蘭可能至少必須捨棄克里米亞半島及頓內茨克、盧甘斯克兩個州，才能滿足俄羅斯。

國防安全研究院助理研究員汪哲仁表示，由於目前西方針對俄羅斯的許多制裁，包含了對俄羅斯2014年吞併克里米亞的制裁，因此如果烏克蘭承認了克里米亞是俄國的，俄羅斯就可以與歐美談判取消許多制裁，頓內茨克、盧甘斯克也可以如此比照。

汪哲仁指出，俄羅斯GDP與油價高度連動，油價可能抵消制裁帶來的衝擊。國際社會也不太可能將俄羅斯逐出WTO，因為會員國投票要過四分之三方可通過。但俄羅斯中長期將在航空、交通器材、電子設備等方面出現維修器材的供應短缺。

政大俄羅斯研究所助理教授許菁芸表示，現在西方猜測普丁接班人為時過早，普丁是俄羅斯各精英集團的調節者，目前還不到俄羅斯內部發動政變的時機，否則俄羅斯就會自毀城牆。而為了不讓俄羅斯與烏克蘭關係在未來變得如印度與巴基斯坦一樣，俄羅斯在這場戰爭可能會不惜動用戰術核武。此外，俄羅斯判斷西方對俄經濟制裁可能在兩三年後減輕，因為國際社會無法忍受長期的高油價及通膨，及對半導體稀有金屬的需要。